國道被撞車全毀 五熊開直播哽咽：以為活不了

五熊(左)和老公開直播回憶國道車禍狀況。（取材自臉書）

台灣女星蔡頤榛當年因在戲劇「終極一班」中飾演蔡五熊一角成名，以該名為藝名「五熊」出道，她與教會結識的老公Holy結婚三年多，夫妻相當恩愛，日前兩人開車從台南北上，竟在高速公路突遭後方車輛撞飛「翻了好幾圈」，最後撞上內車道護欄才停住，兩人幸運逃出幾乎全毀的車子，但肇事者已逃逸，五熊近日開直播敘述過程，一度哽咽：「以為活不下來了。」

還原車禍過程，五熊表示，當時坐在副駕駛座的她正在講電話，講到一半，一股撞擊力讓車子開始翻滾，手機也飛出去，「瞬間什麼都看不到，根本不知道方向」嚇得瘋狂大叫，她也看到老公在第一時間伸手護著她，「當下覺得我們真的活不下來」。等車子翻滾撞到護欄後停住，車窗玻璃沒破，夫妻倆想辦法爬出車外，「車子裡面都是煙，還好沒有爆炸。」