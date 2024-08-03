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國道被撞車全毀 五熊開直播哽咽：以為活不了

記者陳慧貞／綜合報導
五熊(左)和老公開直播回憶國道車禍狀況。（取材自臉書）
五熊(左)和老公開直播回憶國道車禍狀況。（取材自臉書）

台灣女星蔡頤榛當年因在戲劇「終極一班」中飾演蔡五熊一角成名，以該名為藝名「五熊」出道，她與教會結識的老公Holy結婚三年多，夫妻相當恩愛，日前兩人開車從台南北上，竟在高速公路突遭後方車輛撞飛「翻了好幾圈」，最後撞上內車道護欄才停住，兩人幸運逃出幾乎全毀的車子，但肇事者已逃逸，五熊近日開直播敘述過程，一度哽咽：「以為活不下來了。」

還原車禍過程，五熊表示，當時坐在副駕駛座的她正在講電話，講到一半，一股撞擊力讓車子開始翻滾，手機也飛出去，「瞬間什麼都看不到，根本不知道方向」嚇得瘋狂大叫，她也看到老公在第一時間伸手護著她，「當下覺得我們真的活不下來」。等車子翻滾撞到護欄後停住，車窗玻璃沒破，夫妻倆想辦法爬出車外，「車子裡面都是煙，還好沒有爆炸。」

兩人逃過一劫，送醫後經過抽血、X光、核磁共振、打止痛、吊點滴等，目前傷勢無大礙，只是五熊仍感劇痛，露出胸口大片瘀傷，她坦言只要吃東西或呼吸扯到肌肉就會痛，尤其咳嗽最痛。老公則補充：「老婆臉沒有受傷，很完好在我面前，當天回到家躺床上，真的感覺好像拍一部電影，這車禍死裡逃生，覺得自己重生了。」喊話肇逃司機一起面對，「肇事就逃避，社會風氣不能這樣，我們一起解決，想跟肇事者一起碰面，了解到底是什麼狀況。」

五熊的車撞至面目全非。（取材自臉書）
五熊的車撞至面目全非。（取材自臉書）

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