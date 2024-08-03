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台灣男神許光漢首演韓劇 坦言壓力山大 怕拖累前輩們

記者李姿瑩／綜合報導
許光漢挑戰飾演冷酷殺手。（圖／Disney+提供）
許光漢挑戰飾演冷酷殺手。（圖／Disney+提供）

台灣男星許光漢首度進軍南韓的韓劇作品「無路可走：輪盤賭」日前在Disney+播出，他挑戰突破自我，勇闖語言不同的環境，和趙震雄、劉宰明、廉晶雅、李光洙等大卡司飆戲。他日前和劉宰明一起受訪，坦言「壓力山大」，就怕自己表現不好，拖累前輩們。

許光漢表示：「當初看到這樣的陣容，就覺得一定要把自己的部分努力做到最好，把練習好的東西盡量自然地演出來，不要拖累到前輩們。」劇組為了禮遇他，特地為他準備了中文翻譯劇本，和南韓團隊拍攝更讓他大開眼界，尤其是看到劇本有圖文並茂的分鏡版本，讓他被韓方的專業度震驚。

為了詮釋殺手角色「Mr. Smile」，許光漢在開拍兩周前接受特訓，學習射擊和武打動作。他慶幸在劇中台詞以英文為主，「如果還要背韓文台詞，那對我來說又是另一個更大的挑戰」。

而和許光漢對手戲最多的就是劉宰明，劉宰明受訪時給了許光漢極高的評價：「第一次見到的時候覺得他很帥，在片場很有禮貌，是一位很好的演員。」

其實劉宰明先前完全不知道許光漢是何許人也，也沒看過他的作品。反而是許光漢看過劉宰明演的「請回答1988」、「梨泰院Class」等，早就把劉視為南韓演藝圈教父。後來有工作人員拜託劉宰明幫忙要許光漢的簽名，劉宰明才發現「原來許光漢是很有名的演員」。

劉宰明特地提到，「無路可走」的演員們私下對許光漢的評價相當高，劉宰明也不吝提點許光漢，私下教他幾句韓文，只是許光漢笑說：「我記得，但好像不太能說。」

劉宰明對許光漢照顧有加，因為「無路可走：輪盤賭」拍攝時南韓氣溫是攝氏零下10度，加上大量的動作戲，對演員們的體力是一大考驗。許光漢分享：「所以吃飯的時候最開心，有一次在吃飯時，我還跟劉宰明前輩一起看足球。」他們也已經約好，未來劉宰明來台灣旅遊，許光漢一定會當地陪請前輩吃飯。

許光漢（右）感謝劉宰明對他照顧有加。（圖／Disney+提供）
許光漢（右）感謝劉宰明對他照顧有加。（圖／Disney+提供）

許光漢 南韓 足球

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