江蕙復出有影？大巨蛋開唱沒說死

江蕙已封麥引退。(圖／喜歡音樂提供)

台北大巨蛋9月可望通過消防安檢後啟用，台北市長蔣萬安二度點名天后「二姐」江蕙復出開唱，經紀人陳子鴻1日透露，已經把市長的想法確實傳達給江蕙，在她封麥將滿9年的今天，是否有可能真的重出江湖？外界都引頸期盼。

日前蔣萬安許願二姐復出開唱，希望能回味自己結婚時的進場歌曲「家後」，表示：「這是我自己個人的心願，無論如何，相關進度跟程序、目前情況是如此。」當時不過陳子鴻第一時間回應江蕙沒考慮復出。

不過相隔一天，蔣萬安再度提及此事，表示江蕙是他心中永遠的天后，希望二姐能為了歌迷考慮復出，深夜時陳子鴻也在臉書表示：「謝謝市長的抬愛，已將訊息轉達給二姐。二姐表示非常感謝市長和歌迷的厚愛，很想念大家，也很感謝大家。」並沒有正面回絕。

江蕙引退後，過著閒雲野鶴的生活，陳子鴻打趣說：「還是市長您這位超級粉絲要不要自己和二姐談一談？我可以幫你們約哈哈。」或許真的有可能讓世人再聽見江蕙開唱。

此外，創作「家後」一曲成為經典素有「鬼才」稱號的鄭進一，深夜突然傳出疑因酒醉跌倒的消息，隨後緊急送醫治療。

據中時電子報報導，1日深夜11時多，69歲鄭進一疑因酒醉跌倒，被救護車送往醫院治療，所幸檢查結果僅是輕微擦傷，並無大礙。