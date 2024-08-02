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林志穎吐槽自己凍齡「不合理」 曝謝金燕、林志玲是同學

記者許晉榮／綜合報導
林志穎即將滿50歲，自豪狀態有點不合理。(記者王聰賢／攝影)
林志穎即將滿50歲，自豪狀態有點不合理。(記者王聰賢／攝影)

台灣藝人林志穎正式宣告成為全新醫美品牌代言人，即將邁入半百的他有著凍齡外表，幾乎不見老態，是否擔心自己慢慢變老？林志穎一臉驕傲：「不會！畢竟我現在狀態有點不合理，但這一切也要謝謝我媽媽，她其實狀態比我還好。」

他因為常飛來飛去，去年偶然一次從機場搭手扶梯時，抬頭就看到一幅巨型紫色看板，原來是國中同學謝金燕，驚訝她保養得很好。主持人蔡尚樺大驚說：「哇！你的同學都是高顏值。」他又吐出另一位美女同學的芳名：「林志玲還是我幼稚園同學咧。」3人無疑是演藝圈高顏值組合。

他過去對醫美敬謝不敏，如今接下醫美代言人，觀念完全改變．「愛美也不只是女生專利，男生也可以愛漂亮，像我常曬太陽，所以做點皮秒雷射，快速讓自己恢復最佳狀態，我也希望Keep住就好，一切還是要合理化一點」。

大兒子Kimi近來成長飛速，14歲的他，身高已經175.3公分，林志穎說：「他希望可以長到183公分，目前個頭已比我還高了。」

今年5月才參與杜德偉台北小巨蛋演唱會，因為感動，林志穎期許有朝一日也能攻蛋，「只是我目前狀態還不夠好，經常唱完1首歌聲音就沙啞，下周還將赴澳門及內地音樂節表演，一次挑戰8首歌，所以最近常得跟樂隊排練，我也會放慢自己的速度，希望屆時演出順利」。

林志穎 林志玲

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