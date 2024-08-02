王陽明拍角頭百人大亂鬥 狂被尻頭氣炸

王陽明(左起)、龍天翔、喜翔、張懷秋在「角頭－大橋頭」有精彩對戲。(圖／曼尼娛樂提供)

台灣演員王陽明、鄭人碩主演新片「角頭－大橋頭」日前舉辦試片記者會，主要演員群到場受訪，片中有段戲是集結數百名臨演的「百人大亂鬥」，一路從室內打到戶外，王陽明透露，在拍這場戲，整體演員都用盡全力拍攝，他甚至被打到一度怒火中燒，「有個臨演一直尻我的頭，我到後面真的受不了轉頭罵他」。

王陽明笑稱這段戲足足拍了4天，現場共有幾百人，幾乎所有人都卯足全力打鬥，至於是否有人濺血、縫針，鄭人碩則笑說：「每人身上大大小小的傷都有。」王陽明在片中有一大段與鄭人碩對打的戲，甚至在車子的引擎蓋上互毆，最後引擎蓋整個凹進去，「我如果沒有閃好，可能頭就要縫好幾針了」。

鄭人碩、施名帥與張再興則有一段在泥沼中掙扎的戲，施名帥笑說拍攝當天是冬至，氣溫只有6度，大家還在山上拍戲，「那場戲拍了一整天，拍到鞋子和帽子都陷進泥沼裡了，隔天還要出動怪手去挖」。鄭人碩更無奈表示「全身上下每一處都是滿滿的泥巴，大概洗了2天才洗乾淨」。