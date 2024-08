紅到日本 周興哲破億金曲難倒太鼓達人

周興哲人氣高。(星空飛騰提供)

台灣歌手周興哲的破億金曲的「以後別做朋友」突然紅到日本 去了,日前長紅音樂節奏遊戲「太鼓達人」舉行一年一度國際大賽「太鼓の達人ドンだー!世界一決定戰 2024」 ,而這首抒情歌,卻因慢速和變奏而讓所有選手陷入苦戰,這首歌瞬間成為遊戲界和網路爆紅的話題,讓這首周興哲的代表作紅上加紅。

周興哲最近在印尼 開唱,聽聞這消息,他驚訝說:「But yea I guess I’m shock too, I have seen pros playing really well on fast song」,表示震驚,因見過職業選手在快歌上表現得非常好,納悶慢歌「以後別做朋友」居然讓大家都失分。他以原唱作人的身份分析,「應該說這首歌的節拍不是固定的,所以真的要很懂這首歌,才有可能打到滿分!」並說:「有機會我也去試試。」