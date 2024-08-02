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紅到日本 周興哲破億金曲難倒太鼓達人

記者梅衍儂／即時報導
周興哲人氣高。(星空飛騰提供)
周興哲人氣高。(星空飛騰提供)

台灣歌手周興哲的破億金曲的「以後別做朋友」突然紅到日本去了，日前長紅音樂節奏遊戲「太鼓達人」舉行一年一度國際大賽「太鼓の達人ドンだー！世界一決定戰 2024」 ，而這首抒情歌，卻因慢速和變奏而讓所有選手陷入苦戰，這首歌瞬間成為遊戲界和網路爆紅的話題，讓這首周興哲的代表作紅上加紅。

周興哲最近在印尼開唱，聽聞這消息，他驚訝說：「But yea I guess I’m shock too, I have seen pros playing really well on fast song」，表示震驚，因見過職業選手在快歌上表現得非常好，納悶慢歌「以後別做朋友」居然讓大家都失分。他以原唱作人的身份分析，「應該說這首歌的節拍不是固定的，所以真的要很懂這首歌，才有可能打到滿分！」並說：「有機會我也去試試。」

他日前回台，迫不及待外出「打鼓」，輕裝外出、戴個漁夫帽的他相當親民，只見他奮力振臂，隨旋律節奏敲擊，尤其每句拉長尾音、體現他優美真假音互換時，都需連發爆擊，也讓主唱人的他笑到不行，親身體驗下來，讓他直呼「好難」，秀出成績時，自己還笑出來，但開心：「有通關！有通關！」

周興哲日前在印尼開唱。(星空飛騰提供)
周興哲日前在印尼開唱。(星空飛騰提供)

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