電商女王安晨妤嗆前婆婆控制狂 帶子赴美看好投資機會

安晨妤（右）與兒子一起體驗大聯盟道奇比賽。(摘自臉書)

全球電商女王安晨妤近期在美國旅居一個多月，為了替兒子入學美國大學暖身，母兼父職的她一肩扛起小孩的教養責任，她透露非常捨不得把兒子送出國讀書，但她發現兒子越來越有主見與想法，安晨妤說：「我以前都是按照父母的安排而學習，我也同樣對待我兒子並替他安排家教，沒想到有天他跟我說，他不想補習了，自己跑去玩社團，沒想到他現在不僅羽球 打到校隊，對高爾夫、網球、拳擊都很喜歡也學得特別快，在藝術和運動中找到自己的樂趣。」

提到兒子，安晨妤滿是驕傲與自信，但現實生活中近期卻因為捍衛兒女幸福屢屢開嗆前夫、前婆婆，安晨妤分享：「捍衛一雙兒女的幸福，多苦多累都值得。」每次看到大S的新聞自己也心有戚戚焉，但看到兒子品行非常好，現在很熱衷手指滑板與劍玉，還有劍玉廠商要贊助他，就覺得非常欣慰。

安晨妤自有一套跟兒子溝通的方式，靠自己白手起家成為企業家一代，這回在美國就特地安排了兒子去「打工」，安晨妤認為即早進入職場體驗應對進退也知道賺錢的辛苦，不要做伸手牌，自食其力去買自己想要買的東西，才會珍惜。

安晨妤也分享這次在美國和兒子一起體驗了無人駕駛計程車、一起去看了大聯盟道奇 的比賽、還有植物博物館看到了10年才盛開24小時的花，安晨妤說：「行萬里路真的勝過讀萬卷書，在台灣忙於工作，跟孩子相處的時間就相對少很多，這回跟兒子24小時膩在一起，讓親子關係更好。

擁有生意頭腦與敏銳商業嗅覺的安晨妤，這次除了陪兒子到學校註冊也看到許多投資 機會，她透露看好幾項充滿商機的事業，像是手搖飲料店就非常受外國人歡迎，她也計畫開始慢慢布局美國市場，伴隨著陪小孩到美國讀書，事業版圖將一起拓展到美國。