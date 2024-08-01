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胡瓜拚老命登山出外景 攝影師出狀況險送醫

記者葉君遠／綜合報導
胡瓜勇闖網路戰場，要當一個發送幸福的主委。（記者葉君遠／攝影）
胡瓜勇闖網路戰場，要當一個發送幸福的主委。（記者葉君遠／攝影）

台灣綜藝大哥胡瓜65歲高齡走出舒適圈，為自己的YT頻道「下面一位」酷暑中爬台北象山，結果他走到氣喘吁吁、汗如雨下，一旁攝影師中途竟臉色發白、口吐白沫，老婆丁柔安說，「爬完象山，回家後他身上衣服、內褲，像從泡在水裡拿出來一樣，全是汗水」。

胡瓜雖已達領愛心敬老卡可免費搭公車的法定老人年齡，但他的心卻不老，工作環境中願意跟年輕輩交流、拍短影音，隨時接觸新事物。綜藝大哥為了拍「下面一位」被逼挑戰許多未曾做過的事，而觀眾看他在過程中被整慘而大笑不止。

丁柔安笑說，胡瓜繞台北車站那集也夠好笑，「製作單位設定他找一家餐廳，眼睜睜看著店家就在他站的地方隔兩間，卻不能告訴他位置，讓他繞了車站轉圈圈找了好久才找到」，工作人員一路看他無頭蒼蠅般問路，都快昏倒了，趣味也由此而來。

拍攝過程中，也發現胡瓜不知道許多現代的東西，包括行動支付雲端發票，甚至不知道提款卡該怎麼使用，「下面一位」讓粉絲看到舞台上統領數百藝人的王，私下最真實一面。

他說至今無法參透的大魔王是汽車導航，「對我來說，好像我對樂器的恐慌，助理教我無數次了，我就是看不懂」，他總用最老派的方式解決問題，例如要開車到彰化朋友家，下了交流道，他會找一輛計程車，將地址給他、付他車資，讓司機在前面帶著他開車走。

在電視稱霸40年了，為何選在這年紀踏入網路全然陌生的領域，胡瓜認為，這是全新的時代，該活到老學到老。他的團隊從攝影、剪接、後製將近20人，3月開播至今周更20多集，每集成本超過6位數，已燒掉他近百萬成本。

但他的想法是當一個快樂散播幸福的主委，「我在『綜藝大集合』裡，幫別人向各主委爭取20多年的福利了，如今我想自己當主委，送禮物、T恤給粉絲，幾個月來我跑了這麼多趟，遇到的每一個人，都願意停下腳步親切跟我聊他們的生活故事，這點令我驚訝」。

他住在象山附近，最多只跟丁柔安在山腳喝杯咖啡就回家。製作單位設定他學習退休生活逼他爬山登頂，結果攝影師到中途比他先掛，眼冒金星口吐白沫差點送醫，胡瓜笑說，「還好我拿出口袋裡的糖，讓他補充甜分，也因為攝影師出狀況，那天沒被逼走到最山頂」。

胡瓜說，「他們要我先感受退休生活，但我的退休規畫明明是每天睡到自然醒、下午跟好友打麻將，怎麼會去累死自己。但說真的，我有跟柔安說，以後退休，我想帶她環遊世界，去四處看看，感受生活」。

「下面一位」讓粉絲看到舞台上統領數百藝人的王，私下最真實一面。（記者葉君遠／攝影...
「下面一位」讓粉絲看到舞台上統領數百藝人的王，私下最真實一面。（記者葉君遠／攝影）

退休 雲端 行動支付

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