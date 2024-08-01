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戲說從頭╱葉全真淚崩喊話李沐 揪心一幕超催淚

記者黃保慧／綜合報導
葉全真跟李沐最後母女和解超催淚。（圖／抓馬文化提供）
葉全真跟李沐最後母女和解超催淚。（圖／抓馬文化提供）

台灣演員吳慷仁、李沐主演的末路愛情影集「塑膠花」日前迎來大結局，直播點閱再創新高，相較開播點閱率狂飆5倍，且正值奧運賽事轉播期間，仍榮登平台戲劇類第一名！「金勤」吳慷仁與「娜娜」李沐這對亡命鴛鴦走向終點的難分難捨、「賴打」高捷與「西施」陽靚給彼此的人生約定，以及葉全真獨白向女兒喊話的真情流露，各種揪心場面虐爆觀眾，眼淚無預警失守。

「塑膠花」自播出以來每周點閱率節節高升，「花車五人組」吳慷仁、李沐、高捷、陽靚、大鶴，一夥人在這趟逃亡之旅堆疊出超越家人的羈絆，但天下沒有不散的筵席，他們終將面對命運的殘酷審判。吳慷仁分享時而看到犯罪事件裡，某些男性犯罪分子旁都有一位女性陪伴，他很想知道是什麼讓身旁伴侶不離不棄，「是愛？還是其實他們對她們很好？或是覺得有機會等到犯罪人改過？再或者真的像塑膠花的故事一樣，做完最後一票，我們遠走高飛，再也與世無爭。」

吳慷仁內心也寄望兩人能過著幸福快樂的日子，但現實把他們逼到絕境，金勤最後對娜娜說：「妳還有機會，給愛妳的人一次機會，就當作這是一場夢，就當作妳不曾遇過我。」他推開娜娜，從斷橋墜落了結一切，超虐心橋段讓劇迷淚崩說：「一開始抱著吃瓜心情看，到最後哭成狗。」李沐也坦言拍攝「塑膠花」那段時間，可以用黑暗的開端形容，「成為娜娜的過程裡我開始極端地厭惡自己，我討厭我的聲音、我的臉、我的思想，我和她一樣渴望摧毀現狀」，直到後來才慢慢從中走出來。

葉全真跟李沐的母女情更是引爆核彈等級的催淚效果，日前釋出葉全真透過新聞直播向娜娜含淚喊話的片段，她撕心裂肺說出：「其實我不知道怎麼做一個媽媽，但是我很感謝，妳是我的女兒，妳能不能回來教教媽媽，怎麼成為妳心中那個媽媽？」一個絕望母親的真摯告白，慢慢進入娜娜封鎖已久的心房，母女橋上殺青戲更是動容，葉全真也在臉書曝光她與李沐在拍攝期間唯一一張合照，自嘲是「熬夜暴哭後的兩枚鹹蛋超人」。

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