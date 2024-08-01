柯震東喊話戴資穎：未來要一直笑下去
台灣羽球一姊戴資穎在巴黎奧運分組賽最後一戰遭遇泰國名將依瑟儂（Ratchanok Intanon），再贏球就能晉級8強，輸球就將淘汰的情況下，儘管她仍展現運動家精神拚戰到最後一刻，但最終仍以19：21、15：21直落二敗下陣來，不僅無緣晉級，還結束奧運生涯的最後一戰。柯震東為此打氣，在社群網站標註對方並給予鼓勵「妳是最棒的！未來要一直笑下去」，她看到後卻感傷回覆，「以後大家就會忘記我了」。
柯震東再度留言致謝，「太難過！希望大家可以讓她知道沒有人會忘了她。並說要用自己的方法轉達網友們的支持讓戴資穎知道，另發一篇文，寫下「戴資穎是最棒的！全世界沒有人會忘記她！為了她發一篇文很合理吧！所有不會忘記她的人留一個言！讓她知道她有多棒」，希望讓粉絲們一起發聲。
柯震東的貼文發布短短幾個小時，便已吸引1.2萬人按讚並留言鼓勵戴資穎，「能活在有戴資穎的時代很幸福」、「妳的棒已經不需要用名次去證明」、「小戴就是我們心中永遠唯一的羽球球后」、「台灣之光絕對不會忘！」
奧運是全球囑目的焦點，台灣女演員方志友為動畫片「屁屁偵探：再見親愛的夥伴，屁屁啊」獻聲全新角色「水仙」，日前出席首映會，她說原本就是粉絲的兒女超興奮，另透露除了陪小孩一起看動畫之外，也會一起看奧運賽事，「小孩不一定要進奧運當國手，我希望他們也能學習運動精神」，至於支持哪些選手，她則羞認「都看養眼的帥哥」。
方志友提到老公楊銘威同樣熱愛運動，「我們全家會一起看，尤其我喜歡打網球，也很關注網球賽事，為台灣選手加油」，並說小孩們最近都在學巴西柔術，「因為這項格鬥運動可以以小搏大，讓他們可以防身，保護自己」。
上一則
李現古裝扮相不如時裝? 粉絲憂帥不過魏哲鳴
下一則
FB留言