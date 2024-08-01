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柯震東喊話戴資穎：未來要一直笑下去

記者陳建嘉／綜合報導
柯震東為輸球的戴資穎打氣。（取材自Instagram）
柯震東為輸球的戴資穎打氣。（取材自Instagram）

台灣羽球一姊戴資穎巴黎奧運分組賽最後一戰遭遇泰國名將依瑟儂（Ratchanok Intanon），再贏球就能晉級8強，輸球就將淘汰的情況下，儘管她仍展現運動家精神拚戰到最後一刻，但最終仍以19：21、15：21直落二敗下陣來，不僅無緣晉級，還結束奧運生涯的最後一戰。柯震東為此打氣，在社群網站標註對方並給予鼓勵「妳是最棒的！未來要一直笑下去」，她看到後卻感傷回覆，「以後大家就會忘記我了」。

柯震東再度留言致謝，「太難過！希望大家可以讓她知道沒有人會忘了她。並說要用自己的方法轉達網友們的支持讓戴資穎知道，另發一篇文，寫下「戴資穎是最棒的！全世界沒有人會忘記她！為了她發一篇文很合理吧！所有不會忘記她的人留一個言！讓她知道她有多棒」，希望讓粉絲們一起發聲。

柯震東的貼文發布短短幾個小時，便已吸引1.2萬人按讚並留言鼓勵戴資穎，「能活在有戴資穎的時代很幸福」、「妳的棒已經不需要用名次去證明」、「小戴就是我們心中永遠唯一的羽球球后」、「台灣之光絕對不會忘！」

奧運是全球囑目的焦點，台灣女演員方志友為動畫片「屁屁偵探：再見親愛的夥伴，屁屁啊」獻聲全新角色「水仙」，日前出席首映會，她說原本就是粉絲的兒女超興奮，另透露除了陪小孩一起看動畫之外，也會一起看奧運賽事，「小孩不一定要進奧運當國手，我希望他們也能學習運動精神」，至於支持哪些選手，她則羞認「都看養眼的帥哥」。

方志友提到老公楊銘威同樣熱愛運動，「我們全家會一起看，尤其我喜歡打網球，也很關注網球賽事，為台灣選手加油」，並說小孩們最近都在學巴西柔術，「因為這項格鬥運動可以以小搏大，讓他們可以防身，保護自己」。

方志友自爆看奧運「都看養眼的帥哥」。（記者沈昱嘉／攝影）
方志友自爆看奧運「都看養眼的帥哥」。（記者沈昱嘉／攝影）

巴黎奧運 戴資穎 羽球

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