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羅志祥自爆今年再辦跨年演唱會 預告「會很嗨」

記者梅衍儂／綜合報導
羅志祥將到高雄舉辦跨年演唱會。（圖／寬宏藝術X華納音樂提供）
羅志祥將到高雄舉辦跨年演唱會。（圖／寬宏藝術X華納音樂提供）

羅志祥去年在高雄巨蛋舉辦跨年演唱會，日前他在45歲生日宣布12月31日再次於同場地與歌迷同歡，這次演唱會主題以出道30周年為主軸，羅志祥表示：「30周年是很有意義的一年，也是我的里程碑，在這次的演唱會就是邀請大家來我的樂園來開心的玩樂、一起party！」

這次演唱會羅志祥將把高雄巨蛋打造成「遊樂園」，要讓歌迷開開心心來，玩得心滿意足再回家。選在高雄巨蛋就是要讓全場放心嗨，用力跳起來。去年羅志祥也在高雄巨蛋舉辦跨年演唱會，不僅施放大量煙火與舞台燈光特效、現場送出五星飯店住宿券、自有品牌周邊等好禮，更用首首回憶殺留給歌迷難忘的回憶。

羅志祥透露：「30周年會有全新舞台設計，跟之前evolution演唱會完全不一樣。希望大家一起跨年、一起過一場快樂的演唱會，跟粉絲的互動還結識一定不會少的！」目前演唱會相關內容製作都還在與團隊討論規畫中，密集的開會希望能給歌迷一個意想不到舞台，不只是視聽饗宴，更要變成沉浸式的觀賞體驗，至於有沒有禮物送大家？羅志祥賣關子說到：「來了就知道囉，一定會讓大家心滿意足的回家，開心迎接新的一年！」

羅志祥

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