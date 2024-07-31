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楊志剛看楊旭文 笑稱異父異母親兄弟

記者陳慧貞／綜合報導
楊旭文(左)、楊志剛新加坡宣傳「唐朝詭事錄之西行」。（圖／iQIYI國際站提供）
楊旭文(左)、楊志剛新加坡宣傳「唐朝詭事錄之西行」。（圖／iQIYI國際站提供）

由楊旭文、楊志剛主演，愛奇藝國際版劇集「唐朝詭事錄之西行」日前於新加坡濱海灣金沙酒店舉行海外特映會，邀請媒體與粉絲搶看最新單元「上仙坊的來信」，2人現身為戲宣傳，暢聊拍戲甘苦。

自第一季到第二季拍攝的3年期間，2人朝夕相處長達1年半，關係親如家人，又恰巧同姓，楊志剛形容：「我們是異父異母親兄弟。」笑說比和自己兒子相處時間還要長。

楊旭文、楊志剛分飾的大理寺少卿「盧凌風」、乾陵丞「蘇無名」再度攜手辦案，2人一文一武生死與共，關係緊密，私下也經常聯繫。日前楊旭文到馬來西亞拍戲，楊志剛也視訊對方「好想你」，連16歲兒子楊子睿也和楊旭文「稱兄道弟」。

楊志剛提到拍第一季時，兒子趁著放寒假演出劇中小乞丐一角，他說：「兒子演戲，我得去看看呀，聽到旭文跟我兒子『老弟、大哥』地叫，我說旭文是我兄弟，這輩分是不是差啦？」

劇中楊志剛詮釋機智過人的「蘇無名」，性格幽默風趣，還被網友喻為「叔系天菜」，46歲的他聽說被叫「大叔」，瞬間感慨：「想當年我可是劇組裡頭年紀最輕的，以前被叫小剛，現在是剛哥了」感嘆時光不再、歲月不饒人。

身高188公分高的楊旭文在劇中擔任武打擔當，尤其馴馬跳騎絕佳身手，令觀眾印象深刻，挺拔的模特兒身材與流暢的武打動作，畫面美到令網友大讚「大唐188第一男模」，一現身即宛如走在古代時尚圈，但他卻笑說為使畫面好看，戲服的下擺通常做得又沉又重，加上拍攝過程天氣炎熱，穿著厚重戲服，拍起打戲吃盡苦頭。

「唐朝詭事錄之西行」開播後，屢登上微博熱搜話題，豆瓣拿下8.1高分，成為今年古裝陸劇大黑馬，也是今夏必看陸劇，不少觀眾已敲碗第三季。

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