殷振豪專訪／當理性浪漫時

MV導演、電影導演及金狼獎召集人——殷振豪。（圖片提供／殷振豪）

唱起〈浪子回頭〉那句：「我沒錢沒某沒子甘哪一條命」，多少人浮現吳朋奉滄桑點煙的模樣；一聲「啥款！」流氓阿成愛上美女皓婷的癡情場面瞬間湧現。前者歌曲MV破億萬點閱，後者電影⟪當男人戀愛時⟫在疫情 期間台灣票房破四億元，這兩個佔據腦海的現象級作品，皆出自同一人之手：殷振豪。

即使窺見其內心有一個狂野的宇宙，卻很難全然以「感性」來形容殷振豪，有點慢熟的他，在說起自己關注的事，滿腔熱血與使命感傾瀉而出，句裡行間盡是縝密目標與規劃，還有對人與人之間的溫暖關心。

務實、糾結與自找麻煩，是他給自己的三個形容詞，或許，「有條不紊的發瘋」、抑或是「當理性浪漫時」來形容這位鬼才的成功之道，更為貼切。

身為INFJ：狂野追夢與恪守本份

殷振豪說，把自己拍成電影，應該是昆丁式的暴力噴發與滔滔不絕，最佳人選則是由尼可拉斯·凱吉來飾演那個瘋癲反差的自己。

外表冷靜、內心狂熱的殷振豪，或許一路以來，都如昆丁電影般令人感到「出乎意料」。儘管清華大學化工所畢業，卻沒有踏入工程師的行列，而是毅然轉身選擇了影像創作的道路，雖然導演夢一直在胸膛燃燒著，卻不曾辜負父母，而是務實地每天像上班一樣進實驗室寫論文，直到默默參加MV競賽，抱得大獎後，才在眾人詫異的眼光中，正式轉往另一條跑道。

即使內心再叛逆，他不負追夢魂亦不負家族期待，在本分與跨界之間都以實績爭取認同。殷振豪笑著說：「我不是J.K羅琳可以在咖啡店一整天，我需要拿成績求生；我不知道終點會不會到，但我會一直往前，我就是一個INFJ啊！」

內向、遵循敏銳直覺、難以抗拒共情，同時不失濃濃的求生現實感，這幾個鮮明特質構築了他的一切選擇：做了無數MV，看到音樂產業的問題，遂著手開創了一個全新的獎項；當了電影導演，體認到台灣電影的現況，燃起了推動台式類型片的使命感並奮力執行。可以說，殷振豪就是那個能接收周圍情緒和需求，並拿出目標和方法帶領大家的人。

殷振豪為MV產業開創第一屆「金狼獎」。（圖片提供／殷振豪）

深入MV荒野 期待開拓新贏面

殷振豪對MV的熱愛很純粹，甚至願意為音樂影像產業自願做很多事情，像是今年甫落幕的第一屆「金狼獎」，就是由他幕後主力推動的獎項。

數十多年來，音樂、影視或電影都有各自的大獎，卻沒有一個專屬於MV，然而對新生代導演及產業裡的人來說，一個專門的獎項，意味一個正式被矚目的舞台，無論創作者、製片人、美術、攝影等音樂產業的各類人才，都能藉此嶄露才華和創意，從而提升整個產業的價值和專業水準。

殷振豪認為，是時候開創一個MV界的金獎了，不僅能逐年彙整美學流變，激勵創作者不斷探索新的表達方式，同時，他從拍MV起家，看過各種被現實困境羈絆，導致熱情燃燒殆盡的失敗案例，包含自己也曾為了作品效果，自掏腰包投擲大量金錢，「如果有機會，希望創作者和有經驗的人多聊聊，早點避開錯誤道路，提高成功率最重要！」

「金狼獎」為MV人才創造學習與交流的舞台。圖右至左為召集人殷振豪、典禮大使艾怡良、典禮顧問陳鎮川、評審長陳奕仁。（圖片提供／殷振豪）

這是理性腦務實又寬宏的愛，創作不只是藝術問題，更是策略性的數字遊戲，唯有把標準與機制建立起來，才能有效地促進交流和學習，建構統一的平台宣傳，會讓更多人關注和參與。他希望未來「金狼獎」能成為亞洲指標性的國際比賽，吸引來自新加坡、馬來西亞、印尼、日韓等地的參與者，將MV的地位提升，使其成為音樂產業鏈的重要商業機制。

殷振豪像一隻深入MV荒野的狼，致力於創造一個專屬的金色榮耀，矢志帶領像他一樣才華洋溢的狼群們，一起在音樂影像的世界中闖盪天下。

放膽嘗試 不玩不成功

說起殷振豪導演夢的原點，或許要回溯到千禧年初期的國中時代。適逢華語歌曲最璀璨的年代，少年殷振豪閒暇的空白就是聽歌看MV。他最愛的歌手是周杰倫，新發行的CD與MV雙碟必收之外，更對其御用導演鄺盛和珍妮花的作品留下深刻的印象，「現在回想起來，周杰倫的〈以父之名〉，或許是啟發我將MV融入世界觀的原點。」殷振豪說道。

2004年發行的〈以父之名〉，開場近一分鐘的前奏中，義大利語呢喃迴盪著聖經詞語，伴隨古典樂章與女高音，磅礴的氣勢引領出一個世代義大利黑手黨的救贖故事，周杰倫RAP交織故事主角的悲壯，史無前例地將MV開展如電影⟪教父⟫格局，迄今堪稱他心中難以超越的經典之作。

殷振豪的創作養成，源自那個有周杰倫、Channel V與MTV台的美好年代，作品大膽置入各種世界觀設定，正是年少立志追隨的銘記。

在茄子蛋的歌曲〈浪子回頭〉中，吳朋奉的放蕩與失意，隱然埋入少年高捷的兄弟情誼，至〈浪流連〉續其浪子的重情與失落，再加上〈這款自作多情〉作為〈浪流連〉的前傳，與〈孤獨的人我們一起出發〉和〈閣愛妳一擺〉相連，一個故事串聯著另一個故事，五首歌曲共同構建了「浪子宇宙」。這不僅為金曲帶入深刻情感，系列故事更培養出了死忠粉絲，使得每一首新歌的推出都能引起觀眾的高度黏著，並狂熱追逐劇情的發展。

今年入圍第35屆金曲獎的〈BON BON〉亦是耳目一新的突破，殷振豪打破了舞曲純拍跳舞的常規，歌曲一開場就是衝突與大場面爆破，主唱Miusa妙莎化為復仇者的形象登場，帥氣地將槍戰、武打與音樂無縫融入快節奏舞曲中，以電影敘事方式創作出一齣硬派寫實的動作片，為MV創作打開全新的方向和可能性。

幾乎每一支音樂影像作品中，殷振豪都力求展現與眾不同的觀點，他說：「放膽玩不一定會成功，但不玩一定不會成功！」

譜出台式美學 帶領類型電影邁向新高峰

像貴人又像大學長的程偉豪導演，引介殷振豪拍攝⟪當男人戀愛時⟫，兩人的合作不僅讓殷振豪獲得了劇本結構、財務管理等實務觀念，更重要的是，程導創作出具有台灣特色又具備類型片特質的電影，讓殷振豪更深入思索台式元素的內涵。

所謂「台式美學」不能僅僅停留在吃檳榔和廟口打架的符號上，小人物令人共鳴的情感表現，來自這片土地的深層文化，才是台灣電影與眾不同的價值，殷振豪分析說，「例如，《關於我和鬼變成家人的那件事》中展現了台灣的包容和同性價值觀，這在亞洲電影中是獨一無二的。」

台灣新電影時期以真實反映生活的作品著稱，而現代商業片則更注重市場需求，他想做的，正是找到兩者之間的平衡點，既保留台灣生活化特色，又達到商業娛樂的價值，如多年前陳國富導演的⟪雙瞳⟫，將台灣道教元素融入電影，進化成好萊塢級別的類型片，在他心中就是一個相當成功的結合。

近期他著手進行電影⟪瘋子蝦夫⟫，由台灣真人真事改編，講述一個屏東養龍蝦的大叔夢想去北韓賣龍蝦給金正恩，故事瘋狂又幽默。殷振豪希望透過彷彿生活在身邊的普通角色，將台灣人的樣貌與情感，融入類型片的商業性Know-how——最終，讓台式類型電影走向國際，獲得更多關注和認可，這是他想試著扛起的使命。

殷振豪身為中生代導演，懷抱扛起台灣類型電影的夢想。（圖片提供／殷振豪）

無論兩小時的電影還是五分鐘的MV，殷振豪擁抱現實，看向遠方大膽作夢。鏡頭裡的前瞻世界，他正持續推進。

（本文經臺北文創授權轉載，原文刊載於此）