曾愷玹爆內幕 剛出道遭導演辱罵

曾愷玹保養祕訣，多喝好水美麗加倍。（圖／天工生技提供）

台灣女星曾愷玹近日回歸戲劇，在劇集「都市懼集」中主演「夜跑」單元表現亮眼，日前出席活動，被問到是否現實生活如同劇情，因太漂亮被討厭？她思索一下笑表示念書時曾被排擠，「別班的女生好像有討厭我，好像是因為他喜歡的男生喜歡我。」工作後，自認神經大條，沒感受到惡意，且對負評不會太在意。

曾愷玹出道多年，曾被前輩教導，「有10個人喜歡妳就有100個人討厭妳」，也因此建立強大的心理素質，但剛出道時，有被導演批評「不會演戲」，當下還是讓她有點受傷，「他很凶，會罵髒話，但其實他是在教我，因為我的個性比較少被罵，我在現場不哭，回家再哭」，但事後回想，也因為對方的嚴格，才讓她獲益良多，她被再三確認是否是曾參演的電影「不能說的．秘密」導演周杰倫 ？她趕緊斬釘截鐵否認。

面對如同新劇中的恐懼，她也分享四年多前，刷牙時聽到「男生說話的聲音」，當時的她害怕極了，「我們家在最邊間，所以應該也不是隔音的問題」，最後請來法師，沒想到對方表示是「水管串音」，她笑說：「「法師都那樣說了，我心也就安了，不過我最後還是搬家。」

此外，曾愷玹出席活動前一天還在日本 陪10歲女兒Janice，她透露女兒現在很崇拜自己，會上網查曾愷玹的名字，覺得媽媽當藝人「很厲害」，有次查到吳克群MV，竟好奇問她：「妳怎麼跟別的男生抱抱？親別的男生？」至於是否會在學校炫耀？曾愷玹透露，女兒同學中也有女藝人的孩子，所以不會特別比較母親。