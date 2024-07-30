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謝佳見挑戰潛水 竟閃人生跑馬燈

記者李姿瑩／綜合報導
祖雄(左一)、謝佳見(左二)出席記者會。（圖／三立提供）
祖雄(左一)、謝佳見(左二)出席記者會。（圖／三立提供）

謝佳見、祖雄以馬來西亞代表身分，助陣台灣實境節目「上山下海過一夜之雙島大冒險」， 日前和MAX、黃仕傑、八弟一起出席記者會，大玩馬來西亞迪加島的火山泥。

謝佳見表示，外界可能以為他是貴公子，但其實他從小在河邊長大，還會協助務農。大家或許對他參加實境節目感到意外，但他興奮不已，還準備要考潛水證照。

謝佳見說，他跟雷愛美一樣有幽閉恐懼症，這次是他首次嘗試潛水，在小琉球時練習了10多次才成功下潛，但之後到墾丁，才下海5公尺就大喊不行了，因為眼前一片黑讓他腦中直接浮現人生跑馬燈，直接宣告放棄。所以他想繼續挑戰，拚考證照「不相信自己下不去」。

而祖雄則笑說，這次外景錄影是他近期睡得最舒服的日子，因為少了小孩哭聲。淺眠的他在當爸後，半夜聽到動靜就會起來查看，有時孩子不明原因啼哭，老婆佳娜也跟著崩潰落淚，寵物貓同時跟著叫嚷，全家只剩他能理智安撫，失控的時候彷彿一打三。

8月底要做爸爸的八弟神情複雜，尤其祖雄預告妻兒出月子中心後才是挑戰開始，更讓八弟內心忐忑。祖雄提到，連讓小孩吹電風扇還是冷氣，夫妻倆都能「大聲討論」。現在祖雄已經決定先避孕，先至少撐個一年再考慮要二寶。

因為節目性質，祖雄在節目中大方秀出好身材，感嘆當爸後自律維持體態更難。謝佳見則是被發現穿潛水裝時「鵰型畢露」，意外成為觀眾額外福利

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