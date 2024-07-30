林心如勤保養 還是輸給「最強小三」

林心如透露保養祕訣。（圖／HR赫蓮娜提供）

台灣女星林心如 日前出席保養品牌記者會，大方分享保養祕訣，透露愈來愈美老公霍建華也看不出來，甚至一早還略過自己親了號稱「最強小三」的女兒後就出門，林心如笑說：「我們在家沒有這麼偶像劇啦！尤其是天天見面，細微的改變他真的看不出來。」但她替老公緩頰，如果是劉海改變一定就會發現了。

林心如和霍建華結婚八年，育有七歲女兒，她透露霍建華的注意力都在女兒身上，連即將到來的父親節也不小心忘記，她連忙確認日子後，趕緊說：「還好這次父親節在平日，應該會比較好訂餐廳！」她也分享，女兒從小就會在節日做手作給他們，只是今年的還沒開始製作。暑假過完一半，女兒忙著上各種夏令營，她也忙著籌備新戲「不停地開會、談劇本」，因此一家人還沒有時間出國旅行。

48歲的林心如坦言在意自己的輪廓線，說道：「因為拍戲無法注意到每個角度，不可能只露某一邊，所以輪廓線很重要。」她分享私下除了固定打電波外，自己也有很多按摩的小道具，外出也一定會防曬，現在皮膚不比年輕時復原力強，「現在真的不能曬，紫外線滿傷皮膚的！」她說：「我也一直有持續運動，一周五天，每天會有不同的課程，飲食方面，我吃得本來就比較清淡，一天盡量喝3000CC的水幫助代謝。」