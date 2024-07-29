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疑有肺腺癌前兆 台男星嘆：還可以活多久不知道

記者李姿瑩／台北即時報導
秦楊出席反詐騙影集「壞蛋 麥擱騙啦」活動，透露身體微恙。（記者黃保慧／攝影）
秦楊出席反詐騙影集「壞蛋 麥擱騙啦」活動，透露身體微恙。（記者黃保慧／攝影）

台灣男演員秦楊29日出席反詐騙影集「壞蛋 麥擱騙啦」宣傳活動，他先前頸椎骨刺導致雙手痠麻無感，已經確定要開刀治療。因為肺部另有小結節，他鼓勵罹患肺腺癌4期的汪建民不要太傷心，「我們可以把它打敗，肺腺癌就是一個癌，要吃多一點」。

秦楊透露，目前先吃中藥調養，對於肺部的狀況還不清楚，但無論如何碰到了只能面對，「人生短短數10年，看破一點，我可以活到今天很高興，我還可以活多久真的不知道」。

他除了幫汪建民加油打氣，也心繫久未見面的好友徐亨。秦楊透過鏡頭喊話：「徐亨啊！你身體也不好，我在這呼籲兄弟，加油！我幫你打氣，我們還要再繼續相處60年」。

54歲的秦楊除了要和病魔奮鬥，還有債務問題需要解決。先前傳出他負債700萬(台幣，約21萬美元)，無奈表示：「我很努力在還了。」不願透露具體數字和還款進度。

除了演藝工作，秦楊另有經營副業，原本想回花蓮在東大門夜市擺攤，結果凱米颱風過境，花蓮觀光再度陷入黑暗，他只好暫時放棄。另有金主想投資他去廈門展店，但尚無具體規劃。

獨家贊助「壞蛋 麥擱騙啦」的葉隆成則是希望與秦楊一起為反詐騙盡一份心力，期待在盛竹如、王滿嬌、馬國畢、維尼、邢靜媛 、周婷婷等熟面孔的宣導下，加強長輩的防詐意識。

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