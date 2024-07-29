我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賀錦麗拚提名 也讓美國人再次關注多元族裔身分

巴奧／美國隊金牌 華裔簡愛 母親出身廣州

「愛的噩夢」全程用手機拍攝 觀眾好奇驚豔

娛樂新聞組╱綜合報導
電影「愛的噩夢」演員林柏宏與謝欣穎出席在紐約SVA戲院舉行的首映典禮。（中央社）
電影「愛的噩夢」演員林柏宏與謝欣穎出席在紐約SVA戲院舉行的首映典禮。（中央社）

暑假愛情驚恐劇「愛的噩夢」在紐約亞洲電影展首映，導演廖明毅和演員林柏宏、謝欣穎引發了廣泛關注。本片全程使用iPhone手機拍攝，呈現出一種獨特的視覺風格，讓觀眾驚艷不已。演員們在沒有專業攝影器材的情況下演出，詮釋出了一種獨特的真實感，也展現了鏡頭的多樣性與細膩性。 

據中央社報導，主演林柏宏、謝欣穎、項婕如、林艾璇等四位演員帶領觀眾進入了一個充滿奇幻與愛情的都市世界。在現實與夢境之間穿梭，展現了他們精湛的演技。片中男性夢境與迷信符咒等元素引發觀眾強烈興趣，許多觀眾無不拿出手機拍攝這個獨特的電影現象。 

首映結束後，觀眾與演員、導演們互動頻繁，提問不斷，掌聲一片。林柏宏在接受訪問時表示，飾演的男主角是一個沒有名字的角色，這是為了讓觀眾更容易理解男性的共通特質，他也分享了在拍攝過程中所感受到的壓力和挑戰。

而謝欣穎則飾演一位男性眼中的夢幻女神，這個角色對她來說是一個全新的嘗試，更是一個具有挑戰性的角色，但她成功地展現了角色的魅力與獨特性。 

廖明毅首次北美首映後表示，紐約觀眾的熱情讓他印象深刻，觀眾對手機拍攝長片的好奇心也顯而易見。他進一步指出，手機拍攝在電影製作中的應用還未普及，但這樣的方式為電影帶來了全新的可能性，也彰顯了技術的進步與創新。 

綜觀整個首映活動，觀眾對於「愛的噩夢」這部以手機拍攝的電影呈現出濃厚興趣，也對電影中融合的夢幻、愛情與迷信元素感到好奇和驚艷。隨著電影產業的不斷發展，手機拍攝的應用將帶來更多新的可能性，這也讓觀眾對未來的電影作品充滿了期待。

iPhone

上一則

67歲謝玲玲扮皇后 貴氣模樣神似本尊

下一則

男神成詭異暴躁男 「邪惡勿語」露陰暗面

延伸閱讀

紐約亞洲影展 台片「五月雪」奪最佳劇情片獎

紐約亞洲影展 台片「五月雪」奪最佳劇情片獎
「死侍與金剛狼」首映破2億元 北美周末票房攀上今年新高

「死侍與金剛狼」首映破2億元 北美周末票房攀上今年新高
富都青年好威 吳慷仁再獲大馬金環獎

富都青年好威 吳慷仁再獲大馬金環獎
專訪「愛的噩夢」團隊：傳達愛情的不安

專訪「愛的噩夢」團隊：傳達愛情的不安

熱門新聞

趙露思在「後浪」中的人設無知又粗魯，一度讓她口碑暴跌。(取材自微博)

趙露思以「這部戲」入圍釜山電影節… 全網傻眼 將和佘詩曼爭視后

2024-07-21 22:38
李現、周雨彤主演的「春色寄情人」收穫不錯的口碑。(取材自微博)

31歲李現拒演高中生被讚「人間清醒」 網友想起「這些不清醒的人」…

2024-07-25 08:00
艾米在「墨雨雲間」中飾演丫鬟「桐兒」。(取材自微博)

「墨雨雲間」最美丫鬟熬出頭了… 新劇升格當女一 男主是「叔圈天菜」

2024-07-28 07:00
杜鵑飾演的「雪芝」是寶總心中的白月光。(取材自微博)

「繁花」原著作者曝最「神似角色」 不是寶總、汪小姐… 竟是「她」

2024-07-20 22:31
許凱在「你比星光美麗」中，再度飾演霸總。(取材自微博)

高冷不是刻意裝出來的？ 許凱再演霸總 自爆「這樣揣摩角色」

2024-07-25 07:00
季芹、王仁甫一家人感情非常好，小孩子從小在沒有壓力的環境長大。圖／季芹提供

台女星「放養」子女不會背九九表 焦慮：我們錯了嗎？

2024-07-24 15:14

超人氣

更多 >
「墨雨雲間」最美丫鬟熬出頭了… 新劇升格當女一 男主是「叔圈天菜」

「墨雨雲間」最美丫鬟熬出頭了… 新劇升格當女一 男主是「叔圈天菜」
巴奧羽球／球迷帶中華民國國旗應援戴資穎 被請出場

巴奧羽球／球迷帶中華民國國旗應援戴資穎 被請出場
巴奧／美國隊金牌 華裔簡愛小時候怕冷不愛游泳 母親出身廣州

巴奧／美國隊金牌 華裔簡愛小時候怕冷不愛游泳 母親出身廣州
巴奧羽球／「麟洋配」苦戰3局 擊敗世界排名第2丹麥組合

巴奧羽球／「麟洋配」苦戰3局 擊敗世界排名第2丹麥組合
成功預言拜登退選日 紐約網紅占星師：下一任總統是川普

成功預言拜登退選日 紐約網紅占星師：下一任總統是川普