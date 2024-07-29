「愛的噩夢」全程用手機拍攝 觀眾好奇驚豔

電影「愛的噩夢」演員林柏宏與謝欣穎出席在紐約SVA戲院舉行的首映典禮。（中央社）

暑假愛情驚恐劇「愛的噩夢」在紐約亞洲電影展首映，導演廖明毅和演員林柏宏、謝欣穎引發了廣泛關注。本片全程使用iPhone 手機拍攝，呈現出一種獨特的視覺風格，讓觀眾驚艷不已。演員們在沒有專業攝影器材的情況下演出，詮釋出了一種獨特的真實感，也展現了鏡頭的多樣性與細膩性。

據中央社報導，主演林柏宏、謝欣穎、項婕如、林艾璇等四位演員帶領觀眾進入了一個充滿奇幻與愛情的都市世界。在現實與夢境之間穿梭，展現了他們精湛的演技。片中男性夢境與迷信符咒等元素引發觀眾強烈興趣，許多觀眾無不拿出手機拍攝這個獨特的電影現象。

首映結束後，觀眾與演員、導演們互動頻繁，提問不斷，掌聲一片。林柏宏在接受訪問時表示，飾演的男主角是一個沒有名字的角色，這是為了讓觀眾更容易理解男性的共通特質，他也分享了在拍攝過程中所感受到的壓力和挑戰。

而謝欣穎則飾演一位男性眼中的夢幻女神，這個角色對她來說是一個全新的嘗試，更是一個具有挑戰性的角色，但她成功地展現了角色的魅力與獨特性。

廖明毅首次北美首映後表示，紐約觀眾的熱情讓他印象深刻，觀眾對手機拍攝長片的好奇心也顯而易見。他進一步指出，手機拍攝在電影製作中的應用還未普及，但這樣的方式為電影帶來了全新的可能性，也彰顯了技術的進步與創新。

綜觀整個首映活動，觀眾對於「愛的噩夢」這部以手機拍攝的電影呈現出濃厚興趣，也對電影中融合的夢幻、愛情與迷信元素感到好奇和驚艷。隨著電影產業的不斷發展，手機拍攝的應用將帶來更多新的可能性，這也讓觀眾對未來的電影作品充滿了期待。