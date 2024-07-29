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Energy演唱會 阿信驚喜現身 沒玩16蹲

記者林士傑／綜合報導
五月天阿信(中)跟Energy坤達(右)、牛奶相當投入。（圖／相信音樂提供）
五月天阿信(中)跟Energy坤達(右)、牛奶相當投入。（圖／相信音樂提供）

風光復出的男團「Energy」，空降台灣小巨蛋連辦2場「一觸即發」演唱會，邀來五月天阿信擔任嘉賓，驚喜合唱「星期五晚上」，只是來到壓軸的經典16蹲，阿信只站在台上沒有參與其中，實屬可惜。

對Energy而言，五月天是他們回歸的關鍵推手，也成為他們口中的恩人，近來頻頻擔任五月天巡演嘉賓，默契滿分。當阿信知道Energy要攻蛋，不只多次抽空探班，更在開唱前幾天毛遂自薦報名當嘉賓，讓限定男團「Energy Y」再度齊聚，Energy很開心與阿信、觀眾共創美好回憶，阿信唱完後大喊「Energy Forever」，牛奶則說：「我們是Energy Y！」

第2場團員繼續鬥嘴，自我介紹時坤達因遭團員打擾，不禁抱怨「為什麼我講話時耳機都很多聲音，還有噴嚏聲」，把握機會噹之前打噴嚏的Toro，接著阿弟講話時又被Toro打斷，忍不住笑嗆：「你要不要下去看我唱歌好了」。

5位團員之前在感謝橋段時止不住男兒淚，當晚成功忍住，輪番向親朋好友以及全場觀眾致謝，阿弟、坤達提到這幾天為了專注籌備演唱會，都沒回家睡覺，異口同聲點名坐在包廂的老婆，阿弟感謝太太Mei讓他睡在公司準備的飯店，獨自照顧小孩，又笑稱5歲兒子撒嬌說：「爸爸你回家，我答應你睡覺不會踹醒你」，讓他哭笑不得。

坤達則複製貼上阿弟的內容，當眾放閃Cue老婆柯佳嬿，只是鏡頭拍攝時她被欄杆遮住，牛奶打趣稱要找東西鋸掉，坤達感性表示：「我沒有睡在家裡，想跟太太說我會回家餵貓、清大便、洗碗。」最後Energy安可換穿復刻「放手」MV的高校制服，牛奶更重現大風車絕技，魅力再度征服全場。

牛奶

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