吳宗憲自爆分居張葳葳多年 不認離婚

吳宗憲（右）和張葳葳昔日合影。（本報資料照片）

台灣藝人吳宗憲27日與兒子鹿希派擔任一日店長，力抗盜版業者。吳宗憲得知舊愛陳孝萱日前造訪無聊咖啡，兩人當時只有一牆之隔，呼吸著同一個空間的空氣，想起這段有緣無分的戀情，吳宗憲頗有感觸，同時也鬆口承認「現在是獨居狀態」，和張葳葳分居已經非常多年。

吳宗憲一直不願正面回應和張葳葳是否還有婚姻關係，一臉為難支吾其詞，直接把燙手山芋丟給兒子，「不要問這個啦！現在家庭關係非常好，不然你們去問鹿希派。」

但他承認已經跟張葳葳分居，多年來早就習慣一個人生活，回到百坪豪宅裡就脫衣服、躺沙發、抽雪茄，生活舒適愜意。「不要再問葳葳姐這個問題，她現在是虔誠的基督徒，都在忙教會活動。」

至於和陳孝萱在無聊咖啡裡，若同時上廁所將迎來世紀重逢，吳宗憲直言兩人分手後已經20幾年沒見面。「到今天沒有講過人家的不好，就是忍耐，自己吞進去，自己扛起來」。媒體好奇他是否曾為這段感情落淚，吳宗憲故作深情，誇張表示：「分手那天，我迅速轉身離開，就是不想讓對方看到我流淚的雙眼。」鹿希派聽了忍不住吐槽：「這可以寫成脫口秀段子。」

因為鹿希派正打算讓牛肉麵生意結合表演活動，無聊咖啡也為此暫停營業重新裝潢。吳宗憲在旁碎念，現在正值暑假旺季，鹿希派竟選在這時候整修，2個月下來少賺上千萬。