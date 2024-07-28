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洪榮宏開演唱會 張秀卿姐妹搶著嫁給他

記者梅衍儂／綜合報導
洪榮宏（右）開唱，張秀卿擔任嘉賓笑料不斷。（圖／寶吉祥集團提供）
洪榮宏（右）開唱，張秀卿擔任嘉賓笑料不斷。（圖／寶吉祥集團提供）

出道47年的台語天王洪榮宏與寶吉祥集團首度合作，昨起一連2天在台北國際會議中心舉辦「歌之饗宴10-永宏の歌」，除了林芯儀擔任暖場嘉賓，張秀卿的現身更為演唱會帶來驚喜。張秀卿與洪榮宏為多年老友，舞台默契十足，加上皆擁有豐富的秀場經歷，舞台上脫口秀的演出，讓全場笑聲不斷。

洪榮宏帶來「我是男子漢」、「一支小雨傘」、「恰想也是你一人」等發燒金曲，以及3首日本歌，同時，也特別安排由父親寶島歌王洪一峰創作的「淡水暮色」、「舊情綿綿」、「見面三分情」、「思慕的人」等曲目，向畢生至致力於台灣音樂歌謠文化傳承的父親致意。由於每首歌，歌迷皆能朗朗上口，演唱會現場彷彿成了大型KTV，使得歌迷大呼過癮。

張秀卿帶來偶像「帽子歌后」鳳飛飛組曲，透過唯妙唯肖的模仿功力，引領在場4年級歌迷搭上時光機，穿越青春年代，詮釋「我是一片雲」、「金盞花」、「月朦朧鳥朦朧」、「又見秋蓮」，洪榮宏大讚她上個月金曲獎的演出：「我覺得你最近表現很好，金曲獎…」話還沒說完，張秀卿就急著表白：「洪大哥你聽我說，我妹妹今天也有來，我們小時候爭著要嫁給你，還打架！」洪榮宏聽了笑說：「你妹妹長得很美，其實你以前也長得很漂亮，現在怎麼變這樣？」

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