被爆情緒差打人 項婕如喊冤：不被打就謝謝了

項婕如的情緒容易受共感影響。（記者吳致碩／攝影）

台灣女演員項婕如在「愛的噩夢」飾演有極度潔癖的林柏宏女友，她提到角色壓抑的性格和自己有幾分像，共感能力強的她也常被影響負面情緒，沒想到去年頂著沉重狀態，還被爆出情緒失控動手打人一事，這讓她心情直落。對此，她哭笑不得地說：「很崩潰耶，我狀態很不好，可是認識我的人都知道我不會去打人，應該是我不要被打就謝謝了。」

事情發生在去年10月，有媒體爆料她一時衝動和合作的化妝師起衝突，動手將對方打傷，化妝師去驗傷想提告，項婕如誠心道歉，也就不了了之。後來經紀公司表示，確實有衝突事件，卻是劇組對外聯繫窗口傷害項婕如助理。

她坦言：「那個時候滿難過的，因為完全不是事實。」她表示當時聽到朋友和家人轉達，而去看了每一個新聞和留言，難過說：「我會想知道我的家人和朋友都承擔了什麼？因為他們看到那些東西會很緊張。」

比起自己她更在意身邊人的感受，她笑說：「因為共感太多，所以我很會做夢。」她很壓抑，來自於發現大家對她的外在形象會有希望符合甜美外型的期待，期盼她撒嬌、不生氣，雖然過去很困惑，但如今已想通。

她說：「要一一說服每個人也很累，以前覺得演員工作要得到每個人認同、喜歡才會被看見，但如果被看見是迎合對方想像的樣子，那也不真實。」今年她練習更照顧自己的身心，「要在自己能力範圍內先照顧好自己，才可以給出好的陪伴的品質」。

項婕如將與影迷見面的電影、影集不少，今年還憑「愛的噩夢」入圍 台北電影獎影后，但在豐碩的成績背後她承受著心理課題，只要角色沉重、對周遭敏感，就會感到不舒適，她選擇睡覺來讓自己重新開機，或是學習新技能轉移注意力。