我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃仁勳接待青棒台灣小將 送輝達紀念T裇 還玩投接球

桃機旅客飆罵等不到行李 華航地勤人員下跪道歉

被爆情緒差打人 項婕如喊冤：不被打就謝謝了

記者黃保慧／綜合報導
項婕如的情緒容易受共感影響。（記者吳致碩／攝影）
項婕如的情緒容易受共感影響。（記者吳致碩／攝影）

台灣女演員項婕如在「愛的噩夢」飾演有極度潔癖的林柏宏女友，她提到角色壓抑的性格和自己有幾分像，共感能力強的她也常被影響負面情緒，沒想到去年頂著沉重狀態，還被爆出情緒失控動手打人一事，這讓她心情直落。對此，她哭笑不得地說：「很崩潰耶，我狀態很不好，可是認識我的人都知道我不會去打人，應該是我不要被打就謝謝了。」

事情發生在去年10月，有媒體爆料她一時衝動和合作的化妝師起衝突，動手將對方打傷，化妝師去驗傷想提告，項婕如誠心道歉，也就不了了之。後來經紀公司表示，確實有衝突事件，卻是劇組對外聯繫窗口傷害項婕如助理。

她坦言：「那個時候滿難過的，因為完全不是事實。」她表示當時聽到朋友和家人轉達，而去看了每一個新聞和留言，難過說：「我會想知道我的家人和朋友都承擔了什麼？因為他們看到那些東西會很緊張。」

比起自己她更在意身邊人的感受，她笑說：「因為共感太多，所以我很會做夢。」她很壓抑，來自於發現大家對她的外在形象會有希望符合甜美外型的期待，期盼她撒嬌、不生氣，雖然過去很困惑，但如今已想通。

她說：「要一一說服每個人也很累，以前覺得演員工作要得到每個人認同、喜歡才會被看見，但如果被看見是迎合對方想像的樣子，那也不真實。」今年她練習更照顧自己的身心，「要在自己能力範圍內先照顧好自己，才可以給出好的陪伴的品質」。

項婕如將與影迷見面的電影、影集不少，今年還憑「愛的噩夢」入圍台北電影獎影后，但在豐碩的成績背後她承受著心理課題，只要角色沉重、對周遭敏感，就會感到不舒適，她選擇睡覺來讓自己重新開機，或是學習新技能轉移注意力。

入圍

上一則

蔡少芬「後宮甄嬛傳」片場宮鬥下場慘 遲到挨罵竟是演員陷害

下一則

梁詠琪重唱「膽小鬼」 21歲倫敦神顏曝光

延伸閱讀

觀影說劇/林柏宏、謝欣穎 愛情觀變成熟

觀影說劇/林柏宏、謝欣穎 愛情觀變成熟
驚問「我眼睛還在嗎」全球最老喜劇女演員在紐約無端遇襲

驚問「我眼睛還在嗎」全球最老喜劇女演員在紐約無端遇襲
林柏宏片中劈腿 慘遭網友痛罵渣男

林柏宏片中劈腿 慘遭網友痛罵渣男
林柏宏「愛的噩夢」周旋三女 謝欣穎求符咒放床下

林柏宏「愛的噩夢」周旋三女 謝欣穎求符咒放床下

熱門新聞

趙露思在「後浪」中的人設無知又粗魯，一度讓她口碑暴跌。(取材自微博)

趙露思以「這部戲」入圍釜山電影節… 全網傻眼 將和佘詩曼爭視后

2024-07-21 22:38
杜鵑飾演的「雪芝」是寶總心中的白月光。(取材自微博)

「繁花」原著作者曝最「神似角色」 不是寶總、汪小姐… 竟是「她」

2024-07-20 22:31
陳妍希(右)與老公陳曉上月傳出婚變。(取材自臉書)

上月傳與陳妍希婚變 女星曝陳曉真實狀況

2024-07-19 20:00
李現、周雨彤主演的「春色寄情人」收穫不錯的口碑。(取材自微博)

31歲李現拒演高中生被讚「人間清醒」 網友想起「這些不清醒的人」…

2024-07-25 08:00
身材火辣的童飛有著「最美晶女郎」封號。(取材自微博)

又見爛片？ 郭品超搭過氣「晶女郎」翻拍「狄仁傑」 首日票房82萬

2024-07-18 21:32
許凱在「你比星光美麗」中，再度飾演霸總。(取材自微博)

高冷不是刻意裝出來的？ 許凱再演霸總 自爆「這樣揣摩角色」

2024-07-25 07:00

超人氣

更多 >
她努力存下每分錢 退休後卻遺憾沒力氣花錢了

她努力存下每分錢 退休後卻遺憾沒力氣花錢了
不斷更新／巴黎奧運點燃聖火 席琳狄翁艾菲爾鐵塔獻唱

不斷更新／巴黎奧運點燃聖火 席琳狄翁艾菲爾鐵塔獻唱
蒙市失蹤女孩父親 涉綁架兒童、共謀和假報警被捕

蒙市失蹤女孩父親 涉綁架兒童、共謀和假報警被捕
飛行保腸胃 搭機前少吃這4種食物

飛行保腸胃 搭機前少吃這4種食物
沃爾瑪變更自助結帳櫃台規定 顧客等到發怒：整車不買行了吧

沃爾瑪變更自助結帳櫃台規定 顧客等到發怒：整車不買行了吧