明道巴黎有房產 瑪丹娜是鄰居

明道擔任品牌於巴黎瑪黑海外店開幕嘉賓。（圖／COZY PUNCH提供）

2024奧運 在巴黎，台灣男星明道日前也現身巴黎，除了感受奧林匹克精神，還有一重大任務，就是以品牌摯友身分為台灣時尚品牌擔任揭幕嘉賓，其實明道在巴黎塞納河右岸第10區購買一間30坪中古屋，外傳價值3000多萬台幣（約91萬美元），更是瑪丹娜 的鄰居。

近年來，明道在大陸練就直播好功夫，是偶像級帶貨天王，擔任品牌揭幕嘉賓之餘，還到街頭開起直播，沒想到鏡頭打開，他一開口就看到螢幕「美顏開到底」，當場被自己在鏡頭裡的「妖豔」模樣嚇到傻眼：「這美顏開超強，女生都要開這麼強？」十分逗趣，一轉頭又發現遇到超大型垃圾車在身後搶鏡，相當煞風景，明道不失尷尬轉播形容：「瑪黑是時尚發源地，但垃圾車不是發源地，不過這樣也讓我們看到這裡的生活樣貌。」輕鬆解圍。