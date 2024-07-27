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明道巴黎有房產 瑪丹娜是鄰居

記者陳慧貞／綜合報導
明道擔任品牌於巴黎瑪黑海外店開幕嘉賓。（圖／COZY PUNCH提供）
明道擔任品牌於巴黎瑪黑海外店開幕嘉賓。（圖／COZY PUNCH提供）

2024奧運在巴黎，台灣男星明道日前也現身巴黎，除了感受奧林匹克精神，還有一重大任務，就是以品牌摯友身分為台灣時尚品牌擔任揭幕嘉賓，其實明道在巴黎塞納河右岸第10區購買一間30坪中古屋，外傳價值3000多萬台幣（約91萬美元），更是瑪丹娜的鄰居。

近年來，明道在大陸練就直播好功夫，是偶像級帶貨天王，擔任品牌揭幕嘉賓之餘，還到街頭開起直播，沒想到鏡頭打開，他一開口就看到螢幕「美顏開到底」，當場被自己在鏡頭裡的「妖豔」模樣嚇到傻眼：「這美顏開超強，女生都要開這麼強？」十分逗趣，一轉頭又發現遇到超大型垃圾車在身後搶鏡，相當煞風景，明道不失尷尬轉播形容：「瑪黑是時尚發源地，但垃圾車不是發源地，不過這樣也讓我們看到這裡的生活樣貌。」輕鬆解圍。

明道日前才宣傳喜劇片「前途海量」，長年在大陸發展的他，在台已多年沒有作品，他透露希望可以多留點時間在台灣，受訪時也不忘強調：「台灣拍戲有機會可以找我！」表示願意拍台劇、電影，題材、價錢都好商量，他也透露，台灣最近代言、廣告陸續找上門，「我下半年在台灣的時間會比較多喔」。

瑪丹娜。（路透資料照片）
瑪丹娜。（路透資料照片）

瑪丹娜 台劇 奧運

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