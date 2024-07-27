梁詠琪重唱「膽小鬼」 21歲倫敦神顏曝光

梁詠琪（右）重返倫敦地鐵拍照，凍齡模樣引發熱議。（取材自臉書）

港星梁詠琪（Gigi）三個月前才站上台北小巨蛋開唱，26日晚起拉近和粉絲的距離，在台北Legacy連辦兩場「時間遇上我們—專屬的特別2024台北場」演唱會，安排歌單過程回憶滿滿，更翻出日前在倫敦地鐵 中的美照，她說：「回想起來也是26年前的『膽小鬼』了，這種回憶…真的就只有當時擁有過這張專輯的你和我才能體會！」

當年她跟工作團隊在倫敦地鐵取景，21歲的神顏曝光引發熱議，尤其今昔相比毫無差別，凍齡模樣根本看不出已經48歲，她彩排時謙稱真的有變，「我有皺紋，這是自然的，跟姐妹手拉手約好不要過度醫美，一起優雅自然地變老」。而她的短髮形象深植人心，有沒有想過留長髮？她說自己比較適合短髮，老公也很尊重她。

她從出道近30年的歌曲中精挑細選，把沒唱過的主打、非主打一次排進歌單，其中「駱駝」、「左手無名指」、「愛情的重量」、「湖水」四首歌是初次公開演唱，但她心中的大魔王是「很高興」一曲，她表示：「那時候無法理解歌曲那種滄桑又豁然的心情，練唱時重新愛上它。」

除了準備全彩蛋歌單，她還從香港 帶來12件陶瓷作品，打趣稱歌迷可能上了年紀，還要陪她站兩個小時，因此安排抽獎橋段。她曾徹夜未眠捏陶，過去有人詢價想收藏，但她不知道如何開價，加上捨不得出售，反而當成禮物送給親朋好友。