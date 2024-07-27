星級評論／胡瓜、白冰冰交手多年 考驗綜藝大咖迎戰能力

康康(左)、白冰冰和胡瓜，都在這場綜藝戰中面對不同挑戰。(民視提供、本報資料照片)

台灣藝人白冰冰、曾莞婷近來都成為電視台活化環境的鯰魚，電視台從經營的方向確實沒問題，但過程卻不如預期，在改變的路上，仍充滿荊棘。

民視的胡瓜和中視的白冰冰，5年來一直在周六晚間黃金時競爭，但交手多年，即便民視換了多種型態仍始終不敵，於是趁白冰冰跟中視走心時，民視以「打不過，就找過來」的方式，讓白冰冰「我愛冰冰Show」整組搬到民視。

民視周六、日雙主線長期原都是胡瓜鎮守，年初決定維持他本來周日冠軍「綜藝大集合」、將周六割地交給白冰冰，這原是電視台如意算盤，但此舉不惜得罪胡瓜，甚至引發胡瓜、民視合約之亂。

沒想到傾全公司之力打造的白冰冰節目，冠軍才坐了短短3個月，竟遭老東家中視找來的康康以「綜藝一級棒」打到幾乎平手，兩邊無論是牌級卡司、製作成本、甚至宣傳力道，都不在同一水平，戰局瞬息萬變，又在眾人意料之外。

白冰冰看似在錯愕中仍難以回神，上周，挽起袖子帶著子弟兵全員在體感40度的酷暑中走向西門町街頭，繼續宣傳節目，等於「超級冰冰Show」從4月開播到7月，拉出最長節目宣傳期，沒想到周一開出收視，康康已超車向前。

白冰冰和康康之戰過程激烈，最近3周來看，首周在25歲有效目標收視小輸，贏了4歲以上總平均；隔周贏了25歲有效收視，輸了4歲以上總平均，雙方正你來我往互有拉鋸，而在西門町街頭強力宣傳之後，上周收視開出，白冰冰兩邊的數字都敗下陣來。

或許節目單元、型態過於老舊，通告卡司話題性、知名度不夠，甚至更有可能是民視的觀眾跟中視口味全然不同。白冰冰的這場戰役關起門來可能有太多角度可以檢討。

而康康8年未在主流戰場主持綜藝節目，對觀眾來說新鮮感十足，或是領軍的一群搭檔，千奇百怪湊在一起對味，總之在各種天時地利人和中，冰冰姐確實輸了。

當年，經驗老道的張菲在做「綜藝大哥大 」時曾如此分析過綜藝戰局，若首周敗了，可能有其他因素干擾觀眾，還不算敗，兩周敗了，觀眾雖正在流失，還有挽回餘地，「如果連三敗，大局已定」。

另一方面，藍心湄在TVBS主持「女人我最大」超過21年了，「女人」主打美妝時尚，若從她第一天主持就開始看節目的女性上班族，到今天，也已近知天命之年，即便她依然是美容教主，但TVBS要思考的是避免時段老化的問題。

於是電視台找來曾莞婷做新節目「小姐姐請回答」，分掉藍心湄「女人我最大」一到五戰線中的周五時段，對TVBS的製作環境來說，曾莞婷是他們期待的那條鯰魚。

藍心湄節目21年來創造出多位億元身價的達人，曾帶進豐厚的業配、廣告和置入，加上藍心湄代言多檔TVBS產品，她在TVBS裡的地位超然，早已無庸置疑。

曾莞婷的出現，跟白冰冰入主民視一樣，掀起一波是否取代藍心湄的新聞論戰，最後在曾莞婷表忠心、藍心湄也出面力挺下，輿論才漸漸平息。

TVBS內部並非想找曾莞婷來完全取代藍心湄，而是思索未來5至10年後的大方向，打這張牌，除了因為曾莞婷年輕，更因為她的網路粉絲破百萬，每篇發文互動率極佳，在電視台近年重視網路觸擊率和網路收益的今天，認為很多廠商應該會看她埋單，才有這招試試水溫的動作。

只是曾莞婷節目播出至今，數字令人意外，和當時幻想的的有一段距離，畢竟網路和電視，觀看的是截然不同的兩群人，曾莞婷在網路討喜，在電視前不見得有觀眾緣，要能同時兼顧兩邊的TA，演藝圈也是屈指可數。

但電視台一開始的目標就劍指網路，觸及率已達標，至於電視收視率，他們認為「可以慢慢養」，一方面又怕藍心湄思變，內部建議本來一年一簽的合約，要不要一次跟藍簽兩年，「讓她放心，不會有被取代的可能」。

綜藝圈經常出現長達10年以上的長青節目，這是台灣特色，好不容易做起來一檔能賺錢的節目，誰不希望它能長長久久穩穩當金雞母，但再久再好的節目，終有結束的一天，無論是過去的張小燕、張菲，或是豬哥亮。

白冰冰在周六獨占鰲頭多年，胡瓜稱霸周日綜藝，如今都在恭迎時代變化，胡瓜被逼退後，令人意外地，以64歲年紀，走出舒適圈做了「下面一位」的網路YouTube 節目，就是在不變中，求一個「變」字，而且短短時間破10萬點閱成績傲人，如果他還待在周六時段，他根本沒有餘力往前進一步。

轉戰民視的白冰冰，和中視的康康，還有很長的競爭之路，而曾莞婷，若一鳴驚人，那藍心湄的地位就汲汲可危，這都是在改變路上，見招拆招的一個過程而已。