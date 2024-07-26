陳美鳳風雨代言 做公益不能等 一路求上蒼保佑

陳美鳳不畏風雨，以希臘女神造型現身台中代言活動。(圖／MIRROR皇宣緣公司提供)

台灣女星陳美鳳日前不畏風雨包車赴台中出席記者會，她強調這次的活動攸關一項公益捐款和她的代言重責，就算碰上強颱也得硬著頭皮出門，在高速公路上也在心中一直默念「觀世音菩薩」求上蒼保佑平安。

陳美鳳當天一襲天藍色垂墜晚禮服，搭配市價3100萬新台幣(約94.3萬美元)的寶石套鍊和巨大蛋面戒出場。受訪時她坦言：「今天其實心情很複雜，因為知道颱風過後台灣各地陸續傳出災情，希望大家都能夠平安。主辦單位團隊評估過公益行善不能等，所以大家一早分別驅車南下，用實際行動來做公益，也很謝謝前來力挺活動的每一位朋友。」

她表示，每一次做公益都會得到滿滿的能量，且更珍惜當下，「尤其收到孩童、需要幫助的獨居老人 的手寫卡片，或者他們喊出我8點檔角色的名字時，都覺得格外窩心」。她透露有一次做公益，還遇到曾幫她伴舞的舞群，那種看到老朋友的感覺很好。

此外，日前到日本 青森出外景的她也分享，日本男同事認真工作的模樣很帥，但大家都是已婚狀態，就保持距離正常交友。陳美鳳很敬佩他們守時的習慣，笑稱這一次工作「跟他們拚了」，彼此在比誰最快到現場，她也希望透過自己這趟錄製分享更多日本青森的美。