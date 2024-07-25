10年不見中國娃娃 45歲凍零樣認了兩人「都做醫美」

娃娃（左）個性樂天，貝兒容易想得較多。(記者吳致碩／攝影)

好久不見的雙人團體「中國娃娃」最近抵台拍攝新歌MV，娃娃和貝兒分別相隔5、10年重返寶島，45歲的她們外型變化不大，雙雙認了「做醫美是最好的保養」；而這些年來娃娃陸續開設餐廳、睫毛、帽子品牌，成為超級CEO；貝兒育有一兒一女，身材仍宛如少女，原來她除了唱歌，也是瑜伽、皮拉提斯的老師，在泰國 專開一對一貴婦教學。

中國娃娃今年逢出道25周年，和網紅「這群人」的展榮展瑞合作新歌。儘管每年過年都會聽到她們耳熟能詳的「大錯特錯不要來」，近年她們卻鮮少在台活動，究竟生活都靠什麼？原來她們早不愁吃穿，娃娃當老闆後在泰國投資房地產 ，最近學設計課，今年還要做新產品，她笑說：「但我不是一做就順利，中間也有各行業的壓力，像我前陣子睡不著，一直在想帽子的包裝。」

過去上節目時，娃娃發言、貝兒聆聽較多，除了中文比較不流利，貝兒曾透露愛想東想西，常一個人發呆自省。經過這麼多年，2人相處模式沒變，娃娃依舊樂天、貝兒仍易焦慮，娃娃說：「像這次來台灣，我就帶著來玩的心態，叫她放鬆一點不要想太多。」

貝兒笑言：「我從小就是做事想做到最好，這次來台灣前一周，我兒子女兒流感，我很怕自己也得然後傳染給大家。」娃娃立刻安慰：「我就跟她說被傳染就被傳染啊，我覺得不要想太多，如果我有好好照顧我的身體、免疫力強，我就不會感冒，如果我身體差，會生病就是會生病。」