10年不見中國娃娃 45歲凍零樣認了兩人「都做醫美」
好久不見的雙人團體「中國娃娃」最近抵台拍攝新歌MV，娃娃和貝兒分別相隔5、10年重返寶島，45歲的她們外型變化不大，雙雙認了「做醫美是最好的保養」；而這些年來娃娃陸續開設餐廳、睫毛、帽子品牌，成為超級CEO；貝兒育有一兒一女，身材仍宛如少女，原來她除了唱歌，也是瑜伽、皮拉提斯的老師，在泰國專開一對一貴婦教學。
中國娃娃今年逢出道25周年，和網紅「這群人」的展榮展瑞合作新歌。儘管每年過年都會聽到她們耳熟能詳的「大錯特錯不要來」，近年她們卻鮮少在台活動，究竟生活都靠什麼？原來她們早不愁吃穿，娃娃當老闆後在泰國投資房地產，最近學設計課，今年還要做新產品，她笑說：「但我不是一做就順利，中間也有各行業的壓力，像我前陣子睡不著，一直在想帽子的包裝。」
過去上節目時，娃娃發言、貝兒聆聽較多，除了中文比較不流利，貝兒曾透露愛想東想西，常一個人發呆自省。經過這麼多年，2人相處模式沒變，娃娃依舊樂天、貝兒仍易焦慮，娃娃說：「像這次來台灣，我就帶著來玩的心態，叫她放鬆一點不要想太多。」
貝兒笑言：「我從小就是做事想做到最好，這次來台灣前一周，我兒子女兒流感，我很怕自己也得然後傳染給大家。」娃娃立刻安慰：「我就跟她說被傳染就被傳染啊，我覺得不要想太多，如果我有好好照顧我的身體、免疫力強，我就不會感冒，如果我身體差，會生病就是會生病。」
問到如何保持身材，娃娃說運動很重要，隨後補充：「醫美也很重要！」貝兒大笑：「她跟我說要很努力去（醫美）！」2人為了愛美，忍痛力超強，娃娃曾打皮膚變好的針痛到眼淚狂流，和貝兒彼此勉勵：「要有愛美的心，才有變漂亮的可能，要忍耐！」
上一則
高橋一生首演台劇：大家很害羞 害我以為自己不受歡迎
下一則
FB留言