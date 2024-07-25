觀影說劇/林柏宏、謝欣穎 愛情觀變成熟

林柏宏(右)、謝欣穎在新片裡相戀相愛，背後竟有不可告人的祕密。（記者沈昱嘉／攝影）

林柏宏、謝欣穎繼「怪胎」後再次於電影「愛的噩夢」共譜愛戀，謝欣穎戲裡是完美女友，戲外卻自認有許多的不完美，坦言原生家庭讓她從小就極度沒安全感，進而影響交往，但面對上一段曾差點踏入婚姻的戀情，她不覺得雪上加霜，反而對愛情有更成熟的見解。

林柏宏在「愛的噩夢」裡面對不同對象都有不一樣的困難課題，現實生活中他也在戀情裡學習經驗，他說：「小時候比較不能夠控制自己的情緒，年紀愈大愈不會有爆炸情緒，以前會據理力爭，但現在可以先安靜，過一陣子再來好好溝通。」他坦言曾戴過幾頂綠帽，但很少有極度憤怒的狀態。

謝欣穎在愛情跌過幾次跤，多少會變得敏感，自剖：「會害怕被拋棄，可能是因為小時候爸媽去工作，把我丟給親戚照顧，所以幾天才見到我媽一次，我那時會覺得自己像被丟掉，在心裡根深蒂固的感受，所以往後每交一任男友，都會害怕人家也這樣對我。」

2016年她曾因為被劈腿，與圈外男友結束7年戀情，是否因此感受更加深？她斬釘截鐵說：「不會！」接著說：「每一段關係會出問題，不是只有對方的問題，前面當然會生氣，但過一段時間，甚至幾年之後再去回想，會覺得我也有需要改進的地方，不然人家也不會這樣，所以我覺得每段關係不管是好聚好散，或是老死不相往來，都有原因。」

林柏宏最長談過2、3年的戀情，但沒有同居過，他不像在片中飾演其中一位女友的項婕如般有潔癖，笑稱：「因為有狗，我會覺得來到我家的人不會再把這個房子弄得更髒，如果很在意就自己去做（整理）。」

謝欣穎也表示對於整潔有一些底線和原則，她跟現任男友王柏傑生活習慣差不多，但她突然嘴軟表示「可能也有不一樣的地方」，接著大笑說：「但我不想講。」她認為，「兩個不同個體，不可能相處起來一定都是舒服的，一定也有不舒服的地方，只是看自己能不能妥協跟願不願意改變」。

兩人歷經愛情的考驗後，開始追求舒服的關係，林柏宏希望有個，「待在一起不一定要做同一件事，各做各的事也很自在」的伴，謝欣穎則坦承以前是戀愛腦，但這幾年開始覺得要有自己的興趣、習慣、空間，多為自己而活，找個能溝通，價值觀相似的人。