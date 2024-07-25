我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加熱爆 華人空調師忙翻

「科技七雄」7月來股價受難 短線展望取決兩件事

觀影說劇/林柏宏、謝欣穎 愛情觀變成熟

記者黃保慧╱綜合報導
林柏宏(右)、謝欣穎在新片裡相戀相愛，背後竟有不可告人的祕密。（記者沈昱嘉／攝影）
林柏宏(右)、謝欣穎在新片裡相戀相愛，背後竟有不可告人的祕密。（記者沈昱嘉／攝影）

林柏宏、謝欣穎繼「怪胎」後再次於電影「愛的噩夢」共譜愛戀，謝欣穎戲裡是完美女友，戲外卻自認有許多的不完美，坦言原生家庭讓她從小就極度沒安全感，進而影響交往，但面對上一段曾差點踏入婚姻的戀情，她不覺得雪上加霜，反而對愛情有更成熟的見解。

林柏宏在「愛的噩夢」裡面對不同對象都有不一樣的困難課題，現實生活中他也在戀情裡學習經驗，他說：「小時候比較不能夠控制自己的情緒，年紀愈大愈不會有爆炸情緒，以前會據理力爭，但現在可以先安靜，過一陣子再來好好溝通。」他坦言曾戴過幾頂綠帽，但很少有極度憤怒的狀態。

謝欣穎在愛情跌過幾次跤，多少會變得敏感，自剖：「會害怕被拋棄，可能是因為小時候爸媽去工作，把我丟給親戚照顧，所以幾天才見到我媽一次，我那時會覺得自己像被丟掉，在心裡根深蒂固的感受，所以往後每交一任男友，都會害怕人家也這樣對我。」

2016年她曾因為被劈腿，與圈外男友結束7年戀情，是否因此感受更加深？她斬釘截鐵說：「不會！」接著說：「每一段關係會出問題，不是只有對方的問題，前面當然會生氣，但過一段時間，甚至幾年之後再去回想，會覺得我也有需要改進的地方，不然人家也不會這樣，所以我覺得每段關係不管是好聚好散，或是老死不相往來，都有原因。」

林柏宏最長談過2、3年的戀情，但沒有同居過，他不像在片中飾演其中一位女友的項婕如般有潔癖，笑稱：「因為有狗，我會覺得來到我家的人不會再把這個房子弄得更髒，如果很在意就自己去做（整理）。」

謝欣穎也表示對於整潔有一些底線和原則，她跟現任男友王柏傑生活習慣差不多，但她突然嘴軟表示「可能也有不一樣的地方」，接著大笑說：「但我不想講。」她認為，「兩個不同個體，不可能相處起來一定都是舒服的，一定也有不舒服的地方，只是看自己能不能妥協跟願不願意改變」。

兩人歷經愛情的考驗後，開始追求舒服的關係，林柏宏希望有個，「待在一起不一定要做同一件事，各做各的事也很自在」的伴，謝欣穎則坦承以前是戀愛腦，但這幾年開始覺得要有自己的興趣、習慣、空間，多為自己而活，找個能溝通，價值觀相似的人。

上一則

歐陽妮妮才傳懷孕 傅娟公布小倆口結婚喜訊

下一則

王鷗自爆喝過期椰水臉紅像醉了 網友喊：很危險

延伸閱讀

林柏宏片中劈腿 慘遭網友痛罵渣男

林柏宏片中劈腿 慘遭網友痛罵渣男
林柏宏「愛的噩夢」周旋三女 謝欣穎求符咒放床下

林柏宏「愛的噩夢」周旋三女 謝欣穎求符咒放床下
許光漢歸隊Netflix「正港分局」與王淨槓上 見面就打架

許光漢歸隊Netflix「正港分局」與王淨槓上 見面就打架
女上男下「動太快」…謝欣穎裸背激情床戰林柏宏笑場了

女上男下「動太快」…謝欣穎裸背激情床戰林柏宏笑場了

熱門新聞

趙露思在「後浪」中的人設無知又粗魯，一度讓她口碑暴跌。(取材自微博)

趙露思以「這部戲」入圍釜山電影節… 全網傻眼 將和佘詩曼爭視后

2024-07-21 22:38
杜鵑飾演的「雪芝」是寶總心中的白月光。(取材自微博)

「繁花」原著作者曝最「神似角色」 不是寶總、汪小姐… 竟是「她」

2024-07-20 22:31
陳妍希(右)與老公陳曉上月傳出婚變。(取材自臉書)

上月傳與陳妍希婚變 女星曝陳曉真實狀況

2024-07-19 20:00
「火雲邪神」梁小龍主演的「查拳風雲」，票房奇慘。(取材自微博)

暑假檔最慘電影出爐？ 「火雲邪神」功夫片上映4天票房860元

2024-07-15 21:30
「婉寧長公主」原先設定由何瑞賢演出。(取材自微博)

「墨雨」長公主本不是李夢？ 于正親吐是為「譚松韵閨密」量身打造…

2024-07-18 07:00
「金豬玉葉」日前正式完結，目前總播放量已突破3億。(取材自微博)

曾被嫌沒「星」味… 周星馳出品短劇「金豬玉葉」收官 總播放量破3億

2024-07-18 08:00

超人氣

更多 >
霍楚前華裔副幕僚長孫雯 長島住宅遭FBI突襲搜查

霍楚前華裔副幕僚長孫雯 長島住宅遭FBI突襲搜查
台女星「放養」子女不會背九九表 焦慮：我們錯了嗎？

台女星「放養」子女不會背九九表 焦慮：我們錯了嗎？
帳單收附加費近4成 華人傻眼餐廳宰客新手段

帳單收附加費近4成 華人傻眼餐廳宰客新手段
搭機訂商務艙 常會犯這4個錯誤

搭機訂商務艙 常會犯這4個錯誤
加州婦找到四年前遺失的大疊百元鈔 卻遭銀行拒絕存入

加州婦找到四年前遺失的大疊百元鈔 卻遭銀行拒絕存入