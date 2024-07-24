我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN報導「台灣沒偷走晶片業」 專家讚張忠謀1關鍵打江山

巴奧／開幕式在戶外未彩排 重頭戲為何？5大亮點一次看

李詠嫻家族旅行上演生死一瞬 遭絞進車輪扯衣躲過死劫

記者葉君遠／即時報導
李詠嫻（右）和老公艾力克斯在羅馬忘情擁吻。(艾迪昇傳播提供)
李詠嫻（右）和老公艾力克斯在羅馬忘情擁吻。(艾迪昇傳播提供)

台灣藝人李詠嫻和老公艾力克斯日前隨她家族共11人，展開長達23天、橫跨西班牙、法國、義大利、阿布達比等8個國家，數萬公里的壯闊旅遊。沒想到上演生死一瞬間的驚險狀況，李詠嫻長裙被捲進車輪中，眼看右手就要絞進車輪，用力扯破衣服才躲過一劫。

李詠嫻笑說，此次大計畫已經籌備2年，但直到去年4月爸媽受不了進度延宕，直接把日期訂出來，要自己和姊姊、弟弟全家空出時間，才順利成行。她行前深怕會成為扒手覬覦的目標，做了不少準備，不料卻因此在摩納哥購物鬧了個笑話。

搭郵輪停靠至摩納哥，李詠嫻為了分散風險，只帶著護照影本下船，興沖沖買到盼望已久的包包，正當準備退稅，發現刷卡人必須持護照正本才能辦理，一行人只有兒子Ryder帶著護照，而Ryder的信用副卡額度又不夠，所有人面面相覷之際，艾力克斯連忙打起越洋電話，聯繫信用卡公司調高兒子信用額度，才順利解決難題。

李詠嫻事後笑說被各種歐洲行竊新聞嚇到，變得有點過度緊張，後來發現只要不過份招搖，掌握錢包要小放在胸前、手機繫繩不離身幾個原則，就可以玩得盡興。

行程到了尾聲，艾力克斯臨時起意，要在轉機國家阿布達比多停留2天，李詠嫻原本歸心似箭猶豫著是否停留，但一看到各式富有設計、神祕感的建築，忍不住大讚值得，而也在當地上演生死一瞬間的驚險時刻。由於不少宗教景點有服裝規定，李詠嫻特地買了一件白色連身洋裝，在沙漠、夕陽下拍了不少唯美照片，而當一家人乘坐沙漠車移動，李詠嫻一個沒留神，長裙被大風吹起，捲進車輪中，整個右半邊洋裝瞬間炸裂，眼看右手就要跟著絞進車輪，李詠嫻用力扯破衣服，才躲過一劫，她驚魂未定還得強顏歡笑：「長裙變成背心，要重買衣服了。」安撫擔心的家人。

李詠嫻表示，這次家族旅遊，親友在遊輪上住在附近艙房，彷彿當了好幾天的鄰居，沒事就約吃飯、串門子，每一天都過得很有溫馨感。2個孩子第一次到歐洲，每次到不同國家下船，都讓他們大開眼界，驚呼南法美景像是置身電影之中、讚嘆威尼斯四通八達的水路，李詠嫻說：「看到他們的表情，整趟行程就很值得。」

李詠嫻（左二）在阿布達比險因洋裝被捲進車輪下。(艾迪昇傳播提供)
李詠嫻（左二）在阿布達比險因洋裝被捲進車輪下。(艾迪昇傳播提供)

義大利 退稅 信用卡

上一則

李亞鵬「與王菲隔空對唱」 被酸：蹭前妻賺流量

延伸閱讀

方便攜帶旅遊必備 護照套兼錢包1.2萬人愛用

方便攜帶旅遊必備 護照套兼錢包1.2萬人愛用
全球最乾燥沙漠冬天開出花海 上一次是9年前

全球最乾燥沙漠冬天開出花海 上一次是9年前
孟昭文宣布網路續辦護照 國務院試點

孟昭文宣布網路續辦護照 國務院試點
全球最乾燥沙漠罕見開花 上次是9年前

全球最乾燥沙漠罕見開花 上次是9年前

熱門新聞

「火雲邪神」梁小龍主演的「查拳風雲」，票房奇慘。(取材自微博)

暑假檔最慘電影出爐？ 「火雲邪神」功夫片上映4天票房860元

2024-07-15 21:30
趙露思在「後浪」中的人設無知又粗魯，一度讓她口碑暴跌。(取材自微博)

趙露思以「這部戲」入圍釜山電影節… 全網傻眼 將和佘詩曼爭視后

2024-07-21 22:38
杜鵑飾演的「雪芝」是寶總心中的白月光。(取材自微博)

「繁花」原著作者曝最「神似角色」 不是寶總、汪小姐… 竟是「她」

2024-07-20 22:31
陳妍希(右)與老公陳曉上月傳出婚變。(取材自臉書)

上月傳與陳妍希婚變 女星曝陳曉真實狀況

2024-07-19 20:00
「婉寧長公主」原先設定由何瑞賢演出。(取材自微博)

「墨雨」長公主本不是李夢？ 于正親吐是為「譚松韵閨密」量身打造…

2024-07-18 07:00
「金豬玉葉」日前正式完結，目前總播放量已突破3億。(取材自微博)

曾被嫌沒「星」味… 周星馳出品短劇「金豬玉葉」收官 總播放量破3億

2024-07-18 08:00

超人氣

更多 >
好市多暢銷杏仁巧克力 來自這個巧克力大廠

好市多暢銷杏仁巧克力 來自這個巧克力大廠
美國觀光客國外用餐 4習慣引人不悅

美國觀光客國外用餐 4習慣引人不悅
南加蒙市華裔女孩失蹤一周後已被安全找到

南加蒙市華裔女孩失蹤一周後已被安全找到
健保貴、房租高、政治亂…移民二代放棄美國夢 遠走他鄉

健保貴、房租高、政治亂…移民二代放棄美國夢 遠走他鄉
新聞周刊：五大理由分析賀錦麗是取代拜登的最弱人選

新聞周刊：五大理由分析賀錦麗是取代拜登的最弱人選