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蕭亞軒被爆與假富二代男友分手？經紀人否認戀情

娛樂新聞組╱綜合報導
蕭亞軒被爆與「假富二代男友」分手， 經紀人否認戀情。（取材自微博）
蕭亞軒被爆與「假富二代男友」分手， 經紀人否認戀情。（取材自微博）

蕭亞軒ELVA先是被傳出懷孕，接著又傳遭外籍男求婚，但這些遭到她否認，只透露這一年半以來腿部要進行4次手術，如今則又被爆出蕭亞軒與荷蘭籍的Mick低調交往8個月，日前已協議分手。

據「鏡週刊」報導，蕭亞軒從去年11月與Mick開始低調交往，不過男方個性情緒容易失控，蕭亞軒身邊的友人都不太贊成，甚至還傳出有次兩人吵架，還出現了激烈的肢體衝突，直到7月中才分手，但Mick曾一度不肯放手，死纏爛打，最後蕭亞軒才擺脫這段戀情。

對於Mick的身分背景，曾傳他是投資房地產的富二代，不過「鏡週刊」調查指出從他之前公開的求職履歷，可以看出有7年從事房地產開發和銷售經理，更有人爆料透露，Mick的媽媽在荷蘭從事室內設計，爸爸也是做房地產相關工作，所以並非是富二代，只能算是中產家庭出身。

今年35歲的Mick的長相，被周遭閨密認為在蕭亞軒歷任男友裡排名殿後。連個性都讓蕭亞軒身邊的閨密和親朋好友，對他退避三舍。有人目擊Mick在夜店跟人吵架，而且他就連坐個計程車，也可以跟司機大小聲；面對蕭亞軒身邊的親友時，Mick也被傳出經常擺出高高在上的強勢姿態。

對於蕭亞軒與假富二代男友分手，經紀人再次回應強調，兩人只是朋友，蕭亞軒目前是單身，也不清楚男方的背景。

蕭亞軒被爆與「假富二代男友」分手， 經紀人否認戀情。（取材自微博）
蕭亞軒被爆與「假富二代男友」分手， 經紀人否認戀情。（取材自微博）

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