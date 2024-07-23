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哭倒長城廣告暴紅 林美秀親吐幕後祕辛

記者許晉榮／綜合報導
林美秀擅長喜劇演出。（記者王聰賢／攝影）
林美秀擅長喜劇演出。（記者王聰賢／攝影）

台灣女星林美秀戲劇成就早已成精，卻在邁入「大齡女子」後，跨足唱片圈，重新再戰，她毫無懸念表示，「一切照著感覺走，我的老師告訴我，只要敢唱，我就敢做」。一句「敢做」，道出了她不悔的決心。

當年一支「孟姜女哭倒長城」的系列廣告，紅遍台灣街頭巷尾，林美秀一夕成為喉糖廣告專業戶，回憶這段演藝轉捩點，有感而發：「本來導演一直對我的演出不甚滿意，最後我實在急著想回家追劇，就以直覺反應脫口：『保養我的喉嚨』，再配合古人作揖的動作，沒想到這個即興創作，讓導演及現場工作人員全笑翻，導演還讚許這個會中，果然也成為我的演藝代表作。」後來吳念真也找她拍廣告，或許是經驗的累積，她只花10分鐘完成，「其實那一天我等很久，但等輪到我時，卻只花10分鐘就一次OK，那也是我碰到一位好導演，才能這麼隨興」。

林美秀分享自己的成功經驗，「拍廣告千萬不要太多意見，有時候導演給什麼，我們再自創，盡量靠想像去完成所有演出就好」。

她日前爆出罹患後天血友病，曾連續出血一個多月，經檢查才知是凝血功能異常，一度絕望到向老公交代後事。林美秀歷經生死關，感慨萬千：「大家千萬不要輕忽，我也是第一次知道自己缺血，覺得很可怕，但也有人告訴我生了一場大病後，好運會接著來」。

2014年，她與小14歲的老公張熙明交往五個多月決定閃婚，婚姻10年走來如何保鮮？林美秀揮手大笑：「我們沒有小孩，他年紀雖然比我小，但老實說我比他還幼稚。像這次出『LADY PUM PUM』專輯是我一直很想做的事，我告訴他我的演藝成績單裡好像沒有唱歌，他二話不說就回，『等妳的歌出來，我來拍MV』。」婦唱夫隨，林美秀直視遠方，心想人生已無缺憾。

林美秀再戲劇表現，早已有目共睹。（記者王聰賢／攝影）
林美秀再戲劇表現，早已有目共睹。（記者王聰賢／攝影）

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