面對青峰退追蹤 Lulu幽默回：大可不必

陳彥佐(左起)、馬念先、王淨、許光漢、Lulu黃路梓茵、黃奇斌、林鶴軒出席「正港分局」記者會。（圖／Netflix提供）

許光漢 、王淨、馬念先、黃奇斌（阿斌）、黃路梓茵（Lulu）、林鶴軒（大鶴）、陳彥佐22日全員集合，出席Netflix 影集「正港分局」記者會。由於劇中出現「成語殺人魔」，只要搞錯成語就會影響破案關鍵，現場呼應劇情大秀成語，Lulu還突然出考題，站起來展現身上的名牌鴨子洋裝，要大家猜一句成語，後來答案揭曉是「大可（Duck）不必」，引發哄堂大笑，沒想到面對被青峰退追好友的問題，她也幽默以「大可不必」化解。

Lulu黃路梓茵今年在金曲獎擔任主持人，疑因在典禮中演唱林暐哲公司的兒歌創作「蘑菇濃湯」，意外燒出林與蘇打綠過往的「版權恩怨」，Lulu更被爆遭青峰退追蹤IG好友，引發熱議。面對不斷竄出的流言蜚語，Lulu 22日首度露面，幽默以身上服裝代表的成語「大可不必」直球對決，希望整起事件就此打住。

「正港分局」打造前所未見的犯罪推理喜劇，就連剛宣布結婚的茄子蛋主唱阿斌也跨界獻上表演處女秀，他表示演戲很困難，但婚姻更不容易，至於哪裡最困難？他說：「遇到對的人最困難。」大方放閃。而被問到生子、婚禮進度，他表示：「（生子）順其自然，婚宴也順其自然。」

這部劇拍攝現場很歡樂，監製金百倫還爆料，兩位導演程偉豪和殷振豪常笑到聽不到演員的聲音，馬念先更是歡樂到被指常NG，大鶴則爆料一場爆哭戲碼，許光漢突然自己加戲，給他一個擁抱，由於導演沒喊停，他順勢加戲摸大腿，形容觸感「有夠粗」，這段戲也讓原本有口吃的大鶴瞬間「什麼病都沒有了」，他馬上號召大家有病就去找許光漢抱一下，Lulu在一旁開玩笑說：「大鶴這次演出沒有拿片酬，片酬就是光漢的擁抱跟大腿。」