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蔡依林開唱「出意外」 掩面靜默30秒…忍不住笑了

娛樂新聞組／綜合報導
蔡依林身穿亮片貼身禮服，相當性感。(取材自微博)
蔡依林身穿亮片貼身禮服，相當性感。(取材自微博)

台灣天后蔡依林近日正在舉辦「Ugly Beauty」巡迴演唱會，日前來到安徽合肥開唱，卻傳出唱到一半時突然「情緒失控」，以手掩面長達30秒唱不出聲音，相關影片被PO上網後，引發網友議論紛紛。

蔡依林當天穿著亮片禮服，不僅貼身還開了高衩，搭配一頭粉紫色波浪長髮，看起來相當性感。當她唱到經典歌曲「假裝」時，全場觀眾沸騰，紛紛跟著偶像一起大合唱，場面相當震撼。

起初，蔡依林還興致高昂的舉手指揮，但台下粉絲愈唱愈忘我，甚至開始大走音，讓蔡依林忍不住失聲笑出，表情完全失控，雖然她努力平復情緒，但當她再舉起麥克風時，卻還是忍不住掩面狂笑。

蔡依林忍不住掩面失笑。(取材自微博)
蔡依林忍不住掩面失笑。(取材自微博)

蔡依林笑到整個表情大失控。(取材自微博)
蔡依林笑到整個表情大失控。(取材自微博)

有網友說，「看視頻時以為蔡依林哭了，結果是被逗笑的唱不了歌」、「好可愛」、「我聽了半天，這調跑到哪裡了」，還有網友說當天自己就在演唱會現場，「差點笑暈了」、「現場粉絲唱的太難聽了，像吵架一樣」、「我們以為姐哭了，所以吼得更大聲了，回來才發現她是被跑調逗笑」。

最後，蔡依林終於在30秒後重新抓到音準，與全場歌迷一起合唱，相關影片在網上流出後，引發熱烈反響。

據悉，蔡依林日前住宿飯店時，才因為和網友換房間，溫馨送上演唱會門票，被讚「人美心善」、「相當貼心」，這次在台上被粉絲逗樂，讓不少網友再次看到她真性情的一面。

蔡依林

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