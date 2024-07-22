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金鐘影后談幼兒園狼師 氣到直呼要「喀擦」

記者黃保慧／綜合報導
金鐘影后鍾欣凌聊到「幼兒園狼師案」表示希望這件事情不要被其他新聞蓋過。（圖／公共電視提供）
金鐘影后鍾欣凌聊到「幼兒園狼師案」表示希望這件事情不要被其他新聞蓋過。（圖／公共電視提供）

金鐘影后鍾欣凌日前出席「我的婆婆怎麼那麼可愛2」台南粉絲見面會，與百位鄉親互動，足見人氣。而育有2女鍾欣凌被問到近來社會案件「幼兒園狼師案」，她氣到直呼：「我老實說，如果可以私刑就喀擦（閹割），但是這些都是想像，政府會有法律處理。」

鍾欣凌的2女兒分別是12歲和8歲，已經到了好奇性教育的年紀，每次面對這類問題，她會轉移重點帶過：「等妳找到愛人再說。」不過她還是有教育孩子胸部和性器官不能被摸，面對沈痛問題，鍾欣凌直呼：「很想以其人之道還治其人之身，太壞了。」也希望這件事情不要被其他新聞蓋過。

此外，蘇晏霈在最新播出中的泡澡戲超性感，她表示「真的是尺度有史以來最大。」回憶當時拍攝裸露戲，蘇晏霈笑說：「雖然原本沒有泡澡的戲，但鄧導跑來問我『秉愛你可以改泡澡嗎？』本來他們會怕我拒絕，但我說太棒了，我可以，因為我也很想要演這樣的戲，跟角色的心境很合所以是OK的，事後導演謝謝我信任他，我說導演你不要這麼說，是因為你值得讓我們信任。」蘇晏霈更透露當時因為來不及準備小可愛內襯，因此直接穿著內衣拍攝，所以她回家時直接沒穿內衣，幸好是自己開車回家。

蘇晏霈前陣子到歐洲度假，被問到是否有豔遇，她一臉惋惜表示「差一點有！」她表示到米其林餐廳時遇到一個義大利帥哥服務生，被她一眼相中更說「一眼就看到他是我的菜。」還被搭訕稱讚，蘇晏霈瞬間愣住表達感謝，反而忘記跟對方有進一步的互動，現場氣氛非常歡樂。

今天，製作人陳慧玲攜手主演鍾欣凌、黃姵嘉、丁也恬、Darren邱凱偉、蘇晏霈與觀眾互動，再次回到台南拍攝場景鍾欣凌非常開心，「之前在安平航海城拍攝的時候還沒完工，這次來覺得更漂亮了。」與台南粉絲互動過程超歡樂，蘇晏霈和丁也恬、黃姵嘉踢藍白拖給粉絲接，丁也恬自嘲「這真的是體力活，這禮拜的運動量很夠了！」鍾欣凌笑說「我呼吸就流汗。」

黃姵嘉筋超軟不論鍾欣凌和丁也恬怎麼踢，她都能以各種姿勢接住，一舉拿下19隻藍白拖，但還是沒能贏過Darren和蘇晏霈組的22隻藍白拖，百位台南粉絲樂翻安平航海城。

「我的婆婆怎麼那麼可愛2」台南粉絲見面會。（圖／公共電視提供）
「我的婆婆怎麼那麼可愛2」台南粉絲見面會。（圖／公共電視提供）

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