放下傷痛 致敬劉真 昔日舞伴獻舞道永別
劉真4年前因心臟手術離世，和劉真相識30年、搭檔21年的舞伴李志堯日前在「2024時代盃」獻舞向劉真道別，也放下對劉真的不捨和傷痛，劉真父母也受邀到場觀賞，但婉拒受訪，不希望露臉，只想默默懷念女兒。
在當晚的致敬舞會上也播放李志堯和劉真共舞的影片，劉真父母認真看著影片中女兒美麗的舞姿，劉媽媽更一度忍不住拿出衛生紙拭淚，令人不捨，而兩老也專注欣賞李志堯為女兒準備的舞蹈，不時拍手鼓掌，欣慰的是，兩人看來氣色不錯，在餐桌上和范可欽談笑風生，在李志堯的舞蹈結束後，劉真爸媽站起來接受掌聲，氣氛相當溫馨，在場觀眾都也都忍不住掉淚。
被問到有無邀請劉真老公辛龍參加？李志堯坦言其實並不認識辛龍，這次向劉真致敬的舞會是他個人對劉真的告別，所以這次的賓客名單主要都是舞蹈界的人士：「我知道他的個性好像也不太喜歡交朋友，但我知道他也很傷痛，這我們都可以理解。」他也感謝劉真媽媽，在他陷入低潮時，伸出援手拉住了他，給予他鼓勵和安慰，讓他得以走出陰霾，如今的他相信劉真會在天上守護愛她的每個人，他也會繼續跳下去。
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