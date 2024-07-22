放下傷痛 致敬劉真 昔日舞伴獻舞道永別

劉真生前曾有國標舞女王封號。（本報資料照片）

劉真4年前因心臟手術離世，和劉真相識30年、搭檔21年的舞伴李志堯日前在「2024時代盃」獻舞向劉真道別，也放下對劉真的不捨和傷痛，劉真父母也受邀到場觀賞，但婉拒受訪，不希望露臉，只想默默懷念女兒。

在當晚的致敬舞會上也播放李志堯和劉真共舞的影片，劉真父母認真看著影片中女兒美麗的舞姿，劉媽媽更一度忍不住拿出衛生紙拭淚，令人不捨，而兩老也專注欣賞李志堯為女兒準備的舞蹈，不時拍手鼓掌，欣慰的是，兩人看來氣色不錯，在餐桌上和范可欽談笑風生，在李志堯的舞蹈結束後，劉真爸媽站起來接受掌聲，氣氛相當溫馨，在場觀眾都也都忍不住掉淚。