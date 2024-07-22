星級評論／王仁甫蒙古挑戰超馬 大草原上崩潰3次痛哭

王仁甫說，這趟行程越過山丘、沙地、草原和走過無數條河流。(圖／王仁甫提供)

台灣藝人季芹日前一個焦慮引發台灣新聞沸騰，原因是43歲的王仁甫參加「2024蒙古戈壁世界四大極地馬拉松 」7天6夜250公里長征，她有超過3天的時間聯絡不上老公，而另一廂的王仁甫，人遠在蒙古，那一刻，正在經歷人生最大挫敗。

草原上他又髒又累，背部因背包不斷磨擦，破皮後組織液都流出來了，腳上有兩片指甲分離，腳底、腳側長滿水泡，蒙古的白天是43度酷熱，晚上降到10幾度，須穿羽絨服保暖，放棄的念頭在他心裡沒有斷過。

但參加這種極地挑戰，選手除非腿斷、重傷，否則單純想棄賽，在一望無際的草原上進退兩難根本不可能，最後還是得往前走。

王仁甫的腳充滿水泡，無名指更腫脹、指甲外翻。(圖／王仁甫提供)

王仁甫說，極地超馬並非一般平地，而是充滿起起伏伏，過程艱辛。(圖／王仁甫提供)

一切緣起於超馬好手林義傑上了王仁甫的節目，兩人本來不熟，聊到跑步打開話題，沒想到有一天林義傑打給他，「要不要一起去蒙古超馬」。

當時王仁甫只跑過半馬21公里的萬金石馬拉松，後來陸續練了幾次跑步，覺得自己體力沒問題就慷慨赴約。

開賽首日，沒弄清楚狀況的王仁甫就迎來第一次崩潰，第2天甚至控制不住情緒，對林義傑說出難聽重話。

王仁甫和林義傑及另一名隊友黃張維報名團體組，剛開始，王仁甫非常興奮世界冠軍帶著他跑，而林義傑為了讓他調整配速，放慢速度緊跟在他後面，只要他稍稍慢下來，就用腳發出「噠噠噠」聲來督促他別停。

「第一天跑完，我就告訴他，這真是我人生最累的一天」，林義傑的「噠噠噠」對他形成莫大壓力。

第2天是42公里全馬距離，必須越過5座山，才剛到中午，王仁甫腳趾因在鞋子裡不停摩擦起水泡傳來劇烈疼痛，接著無論他停下來喝水、慢走，「噠噠噠」聲宛音魔音不斷出現，終於他受不了直面林義傑，語氣極差說「別再逼我了，這兩天下來，我只有兩個字，就是『賭爛』」。

到了終點，季芹(右一)已經來到蒙古，陪王仁甫(右二)和隊友感受這一刻溫暖。(圖／王仁甫提供)

王仁甫(左起)、林義傑和黃張維組隊挑戰蒙古長征。(圖／王仁甫提供)

王仁甫說，當時身邊一直跟著一個印度 人，「他全程目睹，看到我對義傑說話的表情和語氣，雖然聽不懂中文，也跑過來跟義傑喊『Don't push him』，連印度人都在想，前面那個人真的好慘，我是來開心享受賽事的，變成這樣，所以我真的很生氣」。

但那天晚上，王仁甫靜下心來後悔了，「我知道他一路想要照顧我，所以我認真跟他道歉了」。季芹人在台灣，看著衛星定位，知道一開始是林義傑陪他，後來卻換另一個人了，她說，「我一到，義傑就告訴我，嫂子，不是我不陪他，是他第2天就發脾氣了」。

第3天是沙丘地形，因為跑步不好施力，王仁甫結束後回到醫務站，連腳後跟都起水泡，兩邊的無名指指甲甚至翹起來，「他們先幫我把水泡戳破，問我要不要直接把指甲拔掉，解釋拔掉之後能緩解，但沒了指甲會變得敏感，我思索了一會，覺得先不要好了，請他們幫我把指甲蓋回去，想辦法壓住就好」。

他認為，第4天要跑80公里，是行程裡的大魔王，沒了指甲他會很難受，所以強行壓住不實施拔指甲的滿清十大酷刑，但到了晚上指頭愈發腫脹難受，再次到醫務站請工作人員拆開膠帶，腳趾已經變形了，工作人員拿出針頭，刺穿指甲後把裡面的血水、組織液強行擠出，這種狀況下要他再奔跑幾近不可能了。

於是第4天的長征，雙腳全廢的他只能用走的，過程中他想盡辦法換不同姿勢、角度，最後甚至嘗試倒著走，都無法甩掉疼痛，「一路上，我無時無刻盤算掙扎，到底是要完賽還是放棄，一旦放棄，前面所有努力全沒了，但一方面，我的狀況已經到了極限」。

季芹(右)曾因聯絡不上王仁甫而擔心，最後在終點與他開心相聚。(圖／王仁甫提供)

慢走會起水泡，跑步反而不會，林義傑為了避免受傷，放下王仁甫自行朝終點奔去，換另一個隊友黃張維留下來陪他一路慢走，「他看到我的掙扎，鼓勵我千萬別放棄，你現在做這些事，是為了給小孩一個榜樣，他一講完我當下痛哭，我真的不想讓小孩覺得爸爸會因為這些挫折而輕易放棄」。

當時他已經落隊嚴重，已是排名最後10人。

這一路，白天酷熱到43度、晚上降到10幾度，從早上8點開始走，每一步都在經歷身體的疼痛，汗水、淚水流了又乾，乾了又流，中間還經歷暴雨狂風，王仁甫全靠毅力在堅持，到達第4天預計的目的時，竟已是隔天凌晨5點，他靠毅力堅持走了21個小時。

就是在這天，季芹從台灣搭機飛蒙古，行前發了「已經3天聯絡不上王仁甫，擔心到整晚沒睡，不知道他狀況怎麼樣了」引起新聞熱議，沒想到他在那裡經歷那麼深的挫折和苦難。最終他又臭又髒地撐完全程，拿到團體組第2名。

回台灣後發生一件有趣的事，他在台灣超商 買東西，一個路人看到他驚訝問：「你是跑步來的嗎？」王回：「不是，我開車來的。」對方仍然詫異：「你不是失蹤了嗎？我看新聞說你老婆找不到你，你要不要跟她說一下。」他大笑解釋，那已是3周前的事了。

他帶著滿身的傷疤回到舒適的家，困擾他的兩個指甲已經拔除、腳上的水泡、背後的破皮也開始慢慢復原，回想這一段，7天的行程中他放聲痛哭3次，「整個行程裡，我都在想一件事，明明人可以好好的，為什麼要花錢來折磨自己，挑戰中全是怨念，但到了之後，是對家人的想念」。

王仁甫從頭到尾都想棄賽，都是肉體和毅力之間的拉扯掙扎。(圖／王仁甫提供)

行前，季芹在準備他每天的食物盒時，找來小孩一起把想告訴王仁甫的話寫成一張張小紙條，塞進不同的盒子裡，讓他每次吃飯時可以看到，「那幾天，我打開飯盒，看到他們留的話，都會崩潰大哭，我真的好想家，好想念他們」。

他以前就喜歡爬山，因為每一次看著遠處的山峰，覺得根本到不了的地方，一步步慢慢走，都可以走到，「只要願意走，成功只是快跟慢的不同而已，經過這次，這想法更強烈，撐下去，一定到得了，就像國修老師說的，只要人生的悲劇，你撐過之後，未來就會變成你人生的喜劇。」

而此趟行程最大的感觸之一，王仁甫說，他挑戰250公里已去了半條命了，得知林義傑竟曾經一路從歐洲跑回亞洲，全場超過1萬公里，對他更是無比景仰，「我的結論是，林義傑真的不是人」。