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胡瓜內褲都濕透了 對他怒吼「你是欺負誰啊」

記者林怡秀／即時報導
胡瓜被砸到全身濕透。（圖／民視提供）
胡瓜被砸到全身濕透。（圖／民視提供）

民視「綜藝大集合」日前到宜蘭礁溪錄影，節目一開始胡瓜在人群中發現一位長相與藝人歐漢聲(歐弟)相似的觀眾，沒想到真是歐弟本人，讓全場尖叫聲連連，歐漢聲說當年他跟胡瓜堪稱「廟口BTS」，風靡全台灣婆媽，正當師徒兩人聊得開心，好久不見的賴慧如也出現了，三人相聚來宣傳「藍寶石歌廳秀」。

見機會難得，胡瓜也讓兩位大來賓跟觀眾朋友們進行了「烏龜烏龜翹」的挑戰，藝人隊與觀眾隊PK用猜拳決定攻守順序，若是與對手舉起同一邊的四肢或是頭部就算落敗，隨著比賽開始藝人隊開局不順、落入下風，一直被觀眾壓著打，輪到最後一棒的歐弟，一連淘汰了好幾位觀眾，但最終還是敵不過最後一位媽媽不幸落敗，但是精采的遊戲過程還是讓眾人大讚「龜王」胡瓜的徒弟就是不一般，連胡瓜也稱讚道「實在太精采了！」

接下來胡瓜準備了遊戲「風水輪流撞」要來讓藝人們挑戰，第一輪的參賽者是籃籃、宜芳、笑笑和Rina，過程中笑料百出，而籃籃依舊無法擺脫衰神的糾纏，又是第一個被水球砸到淘汰，看著大家玩得如此開心，讓胡瓜也躍躍欲試，邀請了一旁看戲的媽媽們一起來挑戰，但沒想到阿翔手滑，水球不小心直接砸胡瓜身上，眾人們也開始將水球瞄準胡瓜的頭砸下去，胡瓜本人好氣又好笑，怒吼：「你是欺負誰啊，我內褲都濕了！」

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