爆退追Lulu 青峰新歌吐：不懂欠人什麼

Lulu在金曲典禮上唱了兒歌「蘑菇濃湯」，被爆遭青峰退追IG。（本報資料照片）

Lulu（黃路梓茵）擔任今年金曲獎主持人，疑因在典禮中表演了由林暐哲公司創作，極具爭議的爆紅兒歌「蘑菇濃湯」，被爆遭與林暐哲鬧翻的青峰退追Instagram，引起網友討論，而在傳「疑友情生變」九天後，青峰近日於分享歌曲「包圍」，直言：「不可能在這首歌上線時，十幾年前寫的每一句歌詞都一箭箭正中自己的紅心吧？」也有感而發：不太懂到底欠了任何人什麼呢？

青峰公開「包圍」（Live in The Pool），並透露在即將問世的新專輯中編曲改動更大，是他自己很喜歡的新版本，並稱「專輯歌詞裡的故事，似乎都還是血淋淋地包圍著我們的世界。」

而歌詞中「相信新聞和表面 相信多數和謊言」、「背叛世俗和虛偽 背叛諂媚和積非」，青峰也有感而發道：「謠言侵略事實依舊，謊言取代真相依舊，操作轉移焦點依舊，積非濫殺無辜依舊。怎麼各種捏造的邏輯、時間點都不對，破綻百出的科幻故事就變成事實了呢？」

他表示，「與其橫衝直撞各種誤解，多半選擇不去改變別人，如果面對看了會心煩的內容，就暫時取消不看」，還幽默提到隊友家凱的裸體。不過最後他嘆：「這種微不足道的自我保護，不太懂到底欠了任何人什麼呢？」