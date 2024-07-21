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吳姍儒挺7月孕肚 洩金鐘主持祕辛

記者李姿瑩／綜合報導
吳姍儒趁工作之餘外出透氣。(記者沈昱嘉／攝影)
吳姍儒趁工作之餘外出透氣。(記者沈昱嘉／攝影)

Sandy吳姍儒日前挺著七個月孕肚擔任一日店長，她透露最近為失眠所苦，已經一周沒能好好睡覺，為了轉移注意力會刻意去逛街，假借工作名義晚歸。

「真的就是孕期後面比較疲憊，心裡也有點緊張。」吳姍儒感嘆，雖然對先生說謊有些不好意思，但目前用逛街的方式紓壓，已經可以睡到六小時。她現在照常工作，怕精神狀況不好影響到大家，所以不免會緊張和有壓力，「但是目前還OK，不管接不接金鐘，我就是不減肥就對了」。

對於接下金鐘獎主持棒，吳姍儒礙於官方尚未正式公布，無法分享太多。「我自己是比較緊張型的人，所以直覺好恐怖。如果真的有機會的話，那就謝謝製作單位的提拔。」

爸爸吳宗憲得知此事，自然樂見其成。吳姍儒說：「他覺得身為主持人，如果有這樣子的經驗，當然是好的事情。」至於在頒獎典禮上父女會如何互動？吳姍儒笑答：「敵不動我不動，敵動我亂動啊！」

不過先前Lulu主持金曲獎，部分橋段安排褒貶參半，吳姍儒直言大型典禮幕後非常高壓，每個人都希望順利完成工作。「如果真的有機會主持，誠惶誠恐，不過每次都不可能完美，就是一種學習」。現在她重心擺在肚子裡的女兒身上，每天不停逛著篷篷裙、花洋裝。

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