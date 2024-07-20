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70歲姜厚任練氣功喉嚨斷筷 全場驚呆

記者李姿瑩／綜合報導
姜厚任示範筷子插喉。(圖／年代提供)
姜厚任示範筷子插喉。(圖／年代提供)

台灣資深男星姜厚任曾是80年代當家小生，過去主演「媽媽吉利小叮噹」等電視劇而家喻戶曉，儘管近年淡出螢光幕，仍有不少粉絲對他「冷峻小生」的模樣印象深刻。近日姜厚任到「聚焦2.0」分享養生經，表示凍齡祕訣就是將運動視為生活習慣，錄影當天直接將家中健身器材搬進攝影棚，現場示範引體向上，一氣呵成、臉不紅氣不喘；最後加碼表演如何運用氣功從喉嚨將筷子折斷，現場驚呼聲不斷，強壯體魄讓人無法相信姜厚任已經70歲了。

姜厚任擁有「台版蘇志燮」的封號，儘管已經70歲外型依舊保養得宜，每天養成運動習慣，引體向上、伏地挺身難不倒外還練出人魚線，結實身材羨煞眾人。姜厚任精通氣功、永春拳、柔道、跆拳道、武當及少林等武功，可以將「氣」聚集在喉嚨，保護脆弱器官、抵擋外力攻擊，直言可以從喉嚨將筷子折斷。

姜厚任親自示範時，旁人看了驚恐萬分，沒想到輕而易舉就將筷子折斷，全場驚訝不已直呼不可思議。主持人高文音也忍不住讚嘆：「果然薑是老的辣！」

姜厚任老當益壯。(圖／年代提供)
姜厚任老當益壯。(圖／年代提供)

姜厚任對養生有一套邏輯，認為將時間拿來做運動，可以縮短未來生病躺在床上的日子。

姜厚任老當益壯。(圖／年代提供)
姜厚任老當益壯。(圖／年代提供)

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