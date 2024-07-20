新片中遭梁湘華強脫衣侵犯 柯煒林：像被強暴

梁湘華(左)、柯煒林在「破浪男女」有大尺度演出。(記者吳致碩／攝影)

台灣女星梁湘華、港星柯煒林合作情欲電影「破浪男女」，兩人有不少大尺度演出，更有激烈的SM親密戲，事先也透過親密指導的協助下完成高難度動作。但柯煒林提到有一段戲是在雨中被梁湘華侵犯，直言「當下感覺自己被強暴」。

柯煒林飾演蒙面男「Uberdick」，片中與梁湘華飾演的壓抑富家千金「白Q」有不少對戲，包括繩縛、激情性愛。提到雨中親密戲，當時梁湘華拚命要扒光柯煒林身上的膠衣，想看他的真面目，讓柯煒林一度感覺恐懼，「我覺得那是最後一道防線，抱歉我不行」。

而他先前就與導演楊雅喆討論這段戲，當時被告知「男生也會被強暴」，所以希望他是演出被侵犯的感覺。

兩人在片中深陷感情糾葛，也都各自帶入過往經驗。梁湘華提到有場打電話求柯煒林回來的戲，因為太過入戲，當下真的打給「以前的對象」，只是對方沒有接。

她說，「我其實長大後也遇過對方，但現在已經沒有喜歡他了，我長大了，他也長大了」，想起過往，難免仍有一些感觸。

柯煒林也不諱言曾在感情上受過傷，「我曾有很愛很愛的人，但有時候腦子就是會卡住，心態上會想要逃避，結果就是兩人都很痛苦」。如今他也決心好好學習如何自己過生活，「現在就是顧好自己，如果我還沒準備好，也不要用感情打擾別人」。