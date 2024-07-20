爆男星性騷被酸 林雨宣駁蹭熱度

林雨宣(右)最近成網友熱烈討論的話題人物。(圖／五口創意工作室提供)

台灣女星林雨宣、小8趙逸嵐出席音樂劇「三個不結婚的女人」記者會，劇中兩人分飾腐女與女警角色，兩者剛柔並濟，形成有趣反差萌。林雨宣日前發文曝曾被提醒遠離某位會性騷 的男演員，一時間引發討論。有網友質疑她藉此事「蹭流量」，林雨宣聞言不以為然，駁斥蹭熱度說法。

該劇改編自高人氣漫畫家日下棗同名作品，林雨宣在劇中一人分飾書店 店員、經紀人二角。提及發文加碼爆料某男演員騷擾女星行徑，林雨宣說，當初要進8點檔「黃金歲月」前，就有前輩透過經紀人提醒遠離該男，因此當對方二度遭指控涉性騷，她一點也不意外。

她坦言也曾遭這男藝人私訊騷擾，在她禮貌性敷衍過後，對方見聊不下去才放棄，而她之所以發文，是因想到自去年爆出#Metoo事件至今剛好一年，為此有感而發。針對網友質疑她「蹭流量」，林雨宣說：「如果要蹭，有很多事情可以蹭，幹嘛單蹭這件事情。」

小8趙逸嵐在劇中是名短髮帥氣派出所基層警察，因是音樂劇，接演之初她便好奇導演是否清楚她的歌喉，拿到劇本後，她才恍然大悟說：「原來演的是音痴。」儘管如此，她仍用心練習，在家時還有室友路嘉欣指導，讓她詮釋角色更上手。