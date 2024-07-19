和康康拚收視率 白冰冰大喊「我沒輸」

白冰冰(中)率搭檔東諺(左)、阿玟赴西門町為節目造勢。（圖╱民視提供）

台灣藝人白冰冰赴民視領軍「我愛冰冰SHOW」，這兩周收視鬆動，和對手康康帶隊的「綜藝一級棒」互有輸贏，為此，她拉長宣傳戰線，日前赴西門町繼續為節目遊街造勢，並大喊「我沒有輸」，呼籲對手要有運動家精神，要說收視贏她，「有點像自行宣布當選」。

白冰冰說，中視「綜藝一級棒」的團隊幾乎都是她力捧帶出來的人，對方有成就，她衷心祝福，但人生沒有不散的筵席，各自努力把節目做好，電視圈才不會死氣沉沉，而她跟康康雖對打，私下則是好友，「我籌拍的大戲『天知道』第一集他就來客串了，彼此不必弄得劍拔弩張」。

兩邊的爭論，在於上周收視，康康在四歲以上總收視人口小贏白冰冰，白則在25歲有效收視贏康康，而上上周，則剛好相反。兩邊距離拉得很近，所以白冰冰說，為此要讓民視團隊在酷熱天氣下街頭再造勢，「表示我還不夠好，我會繼續努力」。

因為收視鬆動，有媒體寫民視有可能因此把胡瓜喚回來，白冰冰也鄭重澄清，「我問了許念台副總，他說天地良心，我好不容易把媽祖婆請過來，哪有神明不放著不拜擺一邊的道理，所以沒這回事。那邊連兩周發稿說他們贏，好像我們真的輸了，他們開心就好」。

不過她到民視搶走胡瓜時段一事，最近氣氛也有緩和，胡瓜在自己的節目中暢談當年和白冰冰的革命情感，她看了深受感動，表示，「我比他早出道，但他比我早紅，他和高凌風主持『鑽石舞台』時幫我向製作人王鈞引薦，開場一句介紹詞『北港媽祖來出巡了』成就了我的經典」。