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尹昭德怪病像懷孕 謝妻茹素15年救命

記者陳慧貞／綜合報導
尹昭德(左)、洪小鈴在「你好，我是誰2」中飾演夫妻。（圖／大愛電視提供）
尹昭德(左)、洪小鈴在「你好，我是誰2」中飾演夫妻。（圖／大愛電視提供）

台灣藝人尹昭德、洪小鈴宣傳新劇「你好，我是誰2」，戲裡兩人飾演夫妻，原是女強人的妻子罹患早發性失智症，而身為丈夫的尹昭德從惶恐不安到全心陪伴，完整詮釋病患家屬在照顧過程的煎熬心境，而真實生活中，尹昭德也坦言多年前罹怪病，「小腹隆起」像懷孕，暴瘦到40幾公斤，躺在病床一度覺得「人生是不是會在此畫下句點」。

戲裡尹昭德無微不至照顧洪小鈴，戲外，他也曾是被照顧者，透露15年前因拍戲操過頭，導致經常感到疲累、食慾不振、腸胃不適，但當時他不以為意，不但跑到義大利旅遊，回台又接了新戲，直到拍新戲時，還出現暈眩症狀，他才察覺不對勁，一個月跑了三家醫院查不出病因，整個人瘦到皮包骨，小腹卻隆起像懷孕，「每天要吃40顆藥，半夜也要吃抗生素，我卻連吃藥的力氣都沒有」。當時老婆台北、花蓮兩地奔波，為他偷偷發願茹素，沒想到過幾天，醫院就查出他的病因是「結核性腹膜炎」。

尹昭德透露，老婆向來無肉不歡，卻為他茹素至今15年，如今回想仍感動不已，「我會覺得我何德何能，怎麼能剝奪她最喜歡的東西呢？老婆真的是我的救命恩人」。一場重病，尹昭德花了一年半時間康復，也想起時因腹部積水沒食欲，直到抽出800cc腹水後，才吃下一碗麵，當下就紅眼眶：「吃麵的同時，我的眼淚狂掉，原來幸福是這麼簡單。」

戲裡，洪小鈴是個銀行精算師，卻在事業轉高峰時罹患早發性失智症，還在兩年內病情急轉直下，最後失智、失能到需包尿布，說到此，洪小鈴瞬間淚崩，有感而發：「從影以來，沒有遇過一個這麼好哭的角色故事跟劇本。」

拍完「你好，我是誰2」後，洪小鈴感觸良多，坦言自己從小注意力不集中，長大後也經常忘東忘西，在演藝圈高壓環境下工作，關於預防生病，自己時刻都在關注。回憶當初在嘉義拍攝時，她和尹昭德都會相約一起跑步，「跑步過程中，想什麼都好，也可以放空，我認為這是預防生病最好的方法」。透過運動、冥想激發分泌腦內啡，洪小鈴笑說：「跑一小段時間後，大約15分鐘，雙腿就會不自覺一直想跑，真的會很開心。」

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