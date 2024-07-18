台海戰爭劇「零日攻擊」 敏感議題惹關注

羅景壬導演（右一）首部戲劇作品攜手金獎編劇鄭心媚打造「零日攻擊」。（圖／零日文創提供）

耗資2.3億元(約700萬美元)製作費，台灣劇集大戲「零日攻擊ZERO DAY」，長17分鐘的首波前導片由導演羅景壬執導，集結重量級演員卡司陣容柯一正、莊凱勛、藍葦華、鄭有傑、孫可芳等人共同主演。羅景壬強調點頭執導全因「情緒勒索」，「自2022年俄烏戰爭爆發，全世界將關注焦點轉向台灣海峽，認為我們的家園最可能爆發下一場戰爭。」

因劇情觸碰最敏感的兩岸議題，探討台海戰爭從倒數第7天到開戰日，台灣社會可能會面臨的各種狀況。羅景壬透露，從2022年起他開始天天運動，「我立刻把一千度的近視給雷射了。戰爭威脅迅速迫近的態勢，帶給我強烈的情緒勒索，而不是製作人鄭心媚。」

他說，當鄭心媚在2022年聖誕節 前夕聯繫他，表示已有多位導演計畫投入「零日攻擊ZERO DAY」，他才知道原來自己不孤單。他回覆鄭心媚，心中的振奮是沉重的，「我有高度熱情，非常願意參與；同時卻又感到哀傷，因為我的巨大動機來自我們的國家確實處於這種境地。」

當台海成為世界矚目焦點，台灣又是一個能自由創作的國家，導演表示，「我很難想像我們不把握機會把它拍出來，把來自台灣的第一視角拍成戲劇，於串流平台與世界分享。」

由於羅景壬前導片的首要任務，是將各集數的題材預先進行整合創作， 做為「零日攻擊ZERO DAY」的登場宣告。「2023年12月拍攝期間，我們不可思議地獲得國軍全力協助，此外，大量群眾演員每每立即進入狀況，將各自對戰爭的想像具象呈現，也令人意外與震撼。」

製作人兼編劇統籌鄭心媚透露，前導片中柯一正飾演總統一句台詞「沒有自由就不是台灣」格外引發矚目！鄭心媚表示，當初寫這句台詞時想的是台灣的多元族群，「大家對自己的祖先、爸爸媽媽是哪裡人都有不同的想法，可是我們一起生活在這片土地，我們共同擁有的價值是什麼？其實是自由！那失掉了自由，就台灣就不成為台灣。」