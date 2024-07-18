我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共和黨全代會打親情牌 范斯帶「戒毒」的媽媽現身 掀高潮

2個月前才誕下1女...杜拜公主宣布離婚 丈夫疑出軌

分手25年 吳宗憲一牆之隔 陳孝萱不想見

記者陳慧貞／綜合報導
陳孝萱演出「我的意外室友」最大挑戰是台語。（記者王聰賢／攝影）
陳孝萱演出「我的意外室友」最大挑戰是台語。（記者王聰賢／攝影）

陳孝萱演出公視台語台、華視新戲「我的意外室友」，近日她為戲宣傳接受聯合報專訪，沒想到就出了「意外」。她與舊愛吳宗憲長達25年未見面，意外和吳宗憲在同一家咖啡店，僅「一牆之隔」，得知吳宗憲就在隔壁，陳孝萱神情淡然，並無太多情緒波動，問她是否要和憲哥見面，她立刻拒絕：「沒必要吧！」連原因也不想多說。

當年吳宗憲、陳孝萱、詹仁雄「宗孝仁愛」三角戀轟動一時，節目中吳宗憲送陳孝萱999朵玫瑰求愛告白，但最後佳人嫁給製作人生下1子，但婚姻僅維持2年告吹，陳孝萱至今仍是單身。2015年吳宗憲和詹仁雄破冰合作中天「小明星大跟班」，當時還向多年未見的陳孝萱喊話，盼她能上節目打破心結，不過陳孝萱並不領情，幾次被問都指憲哥「想太多」，也以平常就很少上節目為由拒絕。

如今距離上一次吳宗憲喊話相隔9年了，一個「意外」讓陳孝萱踏進吳姍儒開的店，又巧合地吳宗憲在場做直播，2人僅一牆之隔，仍不願碰面打招呼。陳孝萱壓根不知訪問場地是憲哥女兒的店，一臉淡定，只說：「沒關係啦，還好。」問她要不要跟憲哥見面？陳孝萱僅稱：「那就沒那個必要了。」隨後依訪問程序拍照，心情不受影響。

一陣尷尬後，回到新戲「我的意外室友」，陳孝萱在劇中飾演姚淳耀的媽媽，同樣是媽媽的角色，她坦言當媽後，需顧慮的事更多，17歲兒子鐵弟目前在英國念高三，但在兒子出生那年，她便改掉本名，「陳孝萱」則成了藝名，她說本意是保護孩子隱私，雖然兒子一點也不在意，她卻發現改本名後很方便，「收包裹、快遞，就不知道是我本人了」說起是否讓孩子步星途？陳孝萱直言兒子已規畫好大學修設計相關課程，自認不適合走這行，她也認為孩子喜歡音樂，但當興趣就好不必拿來當謀生工具。

咖啡

上一則

譚詠麟挺大肚腩 網問「校長幾個月了」

下一則

柯震東IG留言風波 舒華發文疑似暗吐無奈

延伸閱讀

差一點…分手25年 陳孝萱巧撞吳宗憲吐「拒見」內幕

差一點…分手25年 陳孝萱巧撞吳宗憲吐「拒見」內幕
鄭文燦應訊前已知偵辦內容 黃國昌：應查洩密

鄭文燦應訊前已知偵辦內容 黃國昌：應查洩密
國會改革暫時處分案急開憲法法庭 藍白質疑違程序正義

國會改革暫時處分案急開憲法法庭 藍白質疑違程序正義
大法官滔滔不絕1人提問12分鐘 卻限制陳述時間

大法官滔滔不絕1人提問12分鐘 卻限制陳述時間

熱門新聞

「火雲邪神」梁小龍主演的「查拳風雲」，票房奇慘。(取材自微博)

暑假檔最慘電影出爐？ 「火雲邪神」功夫片上映4天票房860元

2024-07-15 21:30
朱一龍(自左起)、張若昀、胡歌的演技被票選為前三。(取材自微博)

陸劇小生票選 演技最棒是他 打敗張若昀、胡歌 最爛的是…

2024-07-12 21:25
莎朗史東。(路透資料照片)

莎朗史東中風腦出血9天 醒來後發現1800萬財產被掏空

2024-07-10 21:20
張曉龍(右)、斕曦在綜藝節目中扮演新郎、新娘體驗大婚。圖／摘自微博

「甄嬛傳」溫太醫沈眉莊13年後大婚 劇粉狂喜：圓滿了

2024-07-10 14:43
林更新飾演的方協文是個控制欲很強的霸總。(取材自微博)

林更新「白月光」變「霸道男」 認：不安全感和自卑造成

2024-07-11 08:00
李嫣被指和已故天后李玟有幾分相似。(取材自微博)

王菲18歲女兒曬新照片 有幾分相像已故天后

2024-07-13 08:00

超人氣

更多 >
「白人至上」最新攻擊目標：范斯印裔妻

「白人至上」最新攻擊目標：范斯印裔妻
「白垃圾」變副總統是移民翻版 華人黨代表追隨川普不言輸

「白垃圾」變副總統是移民翻版 華人黨代表追隨川普不言輸
夏天開冷氣機 恆溫器該設定幾度？

夏天開冷氣機 恆溫器該設定幾度？
社安局來信了 這些人留意：盡快改用 Login.gov帳戶

社安局來信了 這些人留意：盡快改用 Login.gov帳戶
川普造勢遇襲 右翼人士抨擊女特勤保護不力

川普造勢遇襲 右翼人士抨擊女特勤保護不力