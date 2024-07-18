分手25年 吳宗憲一牆之隔 陳孝萱不想見

陳孝萱演出「我的意外室友」最大挑戰是台語。（記者王聰賢／攝影）

陳孝萱演出公視台語台、華視新戲「我的意外室友」，近日她為戲宣傳接受聯合報專訪，沒想到就出了「意外」。她與舊愛吳宗憲長達25年未見面，意外和吳宗憲在同一家咖啡 店，僅「一牆之隔」，得知吳宗憲就在隔壁，陳孝萱神情淡然，並無太多情緒波動，問她是否要和憲哥見面，她立刻拒絕：「沒必要吧！」連原因也不想多說。

當年吳宗憲、陳孝萱、詹仁雄「宗孝仁愛」三角戀轟動一時，節目中吳宗憲送陳孝萱999朵玫瑰求愛告白，但最後佳人嫁給製作人生下1子，但婚姻僅維持2年告吹，陳孝萱至今仍是單身。2015年吳宗憲和詹仁雄破冰合作中天「小明星大跟班」，當時還向多年未見的陳孝萱喊話，盼她能上節目打破心結，不過陳孝萱並不領情，幾次被問都指憲哥「想太多」，也以平常就很少上節目為由拒絕。

如今距離上一次吳宗憲喊話相隔9年了，一個「意外」讓陳孝萱踏進吳姍儒開的店，又巧合地吳宗憲在場做直播，2人僅一牆之隔，仍不願碰面打招呼。陳孝萱壓根不知訪問場地是憲哥女兒的店，一臉淡定，只說：「沒關係啦，還好。」問她要不要跟憲哥見面？陳孝萱僅稱：「那就沒那個必要了。」隨後依訪問程序拍照，心情不受影響。

一陣尷尬後，回到新戲「我的意外室友」，陳孝萱在劇中飾演姚淳耀的媽媽，同樣是媽媽的角色，她坦言當媽後，需顧慮的事更多，17歲兒子鐵弟目前在英國念高三，但在兒子出生那年，她便改掉本名，「陳孝萱」則成了藝名，她說本意是保護孩子隱私，雖然兒子一點也不在意，她卻發現改本名後很方便，「收包裹、快遞，就不知道是我本人了」說起是否讓孩子步星途？陳孝萱直言兒子已規畫好大學修設計相關課程，自認不適合走這行，她也認為孩子喜歡音樂，但當興趣就好不必拿來當謀生工具。