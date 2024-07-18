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柯震東IG留言風波 舒華發文疑似暗吐無奈

記者陳建嘉／綜合報導
葉舒華突然在IG用中文講述心聲。（取材自Instagram）
葉舒華突然在IG用中文講述心聲。（取材自Instagram）

南韓大勢女團(G)I-DLE推出新曲「Klaxon」，先前台灣成員葉舒華日前赴台參加代言活動，被發現私下與群星陶晶瑩、賈靜雯等人巧遇隔壁男星柯震東的生日派對，還留下合照，最近舒華出席打歌節目時，引用新歌歌詞「hey,i love you」並發布貼文後，柯震東在下方留言3個表情符號，讓兩人傳出戀愛緋聞，引發女方粉絲因為心疼舒華，跑到柯震東貼文底下留言謾罵，不爽他疑似搞曖昧行為「離舒華遠一點」，自從舒華經紀公司否認之後，舒華也在IG發文，疑似暗吐無奈心情。

稍早，舒華則在IG限動貼出一張個人照，寫下：「所有事都純粹一點、淡點，可能生活會美好一點，名聲永遠是外界賦予，只須知我始終是一個『人』，別忘了你／妳的價值是珍貴且無價的 不是各種聲音的奴隸，我們只是一個路過人生這條路的過客，最終是帶不走任何東西的，生命有限謝謝所有愛與溫柔，也請沒用惡意別來鬧喔。」還說：「別回頭看，因為明天要來啦。」似乎在回應今日傳得沸沸揚揚的柯震東留言事件。

不過，柯震東出席精品快閃店活動，當被問及此事時，柯震東以25字回應，「就是路過的留言而已，如果造成她或是大家的困擾，我很抱歉」，表明真的只是路過留言。

柯震東近日因網路互動，引起一陣熱議。（記者沈昱嘉／攝影）
柯震東近日因網路互動，引起一陣熱議。（記者沈昱嘉／攝影）

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