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肖戰被路人潑了一身可樂是「這反應」 網讚：天選男友

全代會觀察／黯然的建制派紅大象vs.置之死地而後生的藍驢子

哈孝遠、楊子儀突爆離開食尚玩家真正原因 兩人都吃藥

記者葉君遠／即時報導
哈孝遠、楊子儀上節目爆料。(圖摘自YT)
哈孝遠、楊子儀上節目爆料。(圖摘自YT)

哈孝遠、楊子儀當年是TVBS「食尚玩家」裡的班底，一起主持「就要醬玩」吃遍全台，沒想到突然退出，整條線換人做，兩人終於說出真正原因，原來，哈孝遠吃到後來痛風嚴重影響工作、楊子儀主持到一半對葷食噁心，甚至要吃抗過敏素，兩個吃藥的人終不適合繼續主持下去。

兩人一起上小S節目「小姐不熙娣」道出原因，哈孝遠說，「他吃著吃著，竟然開始吃素了，我當時跪在地上求他『子儀，我孩子剛生，拜託拜託，你就假裝放在嘴巴裡面，不要吞下去，全部我來吃好不好」。小S大驚問，「他是突然開始愛惜動物，還是發生什麼事了？」哈孝遠說，「他是突然受到神明感召」。

哈孝遠說，「一開始，他吃蝦全身過敏，他以前從來不會過敏，後來吃和牛，我們吃得很開心，他吃一吃，竟然開始吐了，慢慢的，他開始說他一定要吃素了，不吃素他會死，你知道嗎？那個節目製作人，因為他，最後跑回去賣鹹酥雞，可不可憐，我們製作人好不容易回來有一個節目可以做，因為他，改行去了，我後來丟了工作，也回球隊發展。」

楊子儀說，他從來不過敏，後來開始過敏，為了這節目，他吃蝦之前會吞敏肝寧（抗過敏藥），「然後哈孝遠會說他痛風，不能吃這個、不能吃那個，因為有些食物普林太多，我就問他，你不是有帶痛風藥？」此時S心酸地說，「你們兩個吃藥的幹嘛主持美食節目?」楊子儀說，「我跟哈孝遠說，你既然痛風，就不要接主持，主持了又一直喊不舒服，結果停機後狂喝火鍋湯，那是普林最多的，最後隔天躺在那邊說不舒服，不能動了。」

小S

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