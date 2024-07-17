徐乃麟不忍了 詐財官司不起訴 按鈴提告反擊

徐乃麟與友人因借貸問題鬧出官司糾紛，他大動作提告對方誣告。（記者王聰賢／攝影）

徐乃麟日前大動作到台北地院按鈴，向蔡男及曹女提告誣告及偽證兩項罪名，他氣憤表示，蔡男及曹女兩人先前向他調頭寸，他沒有追討，這兩人反向他提告，最後司法還他清白，他也決定反擊，要跟這兩人一條一條討回來。

徐乃麟說，2015年他借蔡男90萬元，但蔡男至今未還錢，原本他都沒有再提起這筆錢，但是蔡男和曹女在2019年向媒體指控他假賣屋真詐財，曹女還提告他及李姓會計涉及犯偽造有價證券等罪，判決結果於上周五出爐，他和李姓會計皆獲不起訴處分，他也展開反擊，對蔡男及曹女提涉犯誣告及偽證罪。

徐乃麟氣憤表示：「之前我借你們錢，我都不要了，你們還來搞我，講我假賣屋真詐財。」又說：「我在演藝圈42年，我做最錯的一件事，就是對不起唐從聖，我徐乃麟從來沒有狗屁倒灶的事情，我借你們錢我不要了，還來毀我名節，告我偽造有價證券，天理何在？」

同一天到台北地院按鈴提告的還有歌手Rina，她控告蕭淑慎老公梁軒安妨害性自主，把經紀公司旗下藝人當成自己的後宮，藉工作之故，告訴她陪他才有錢賺，她不從便被對方冷凍，梁軒安還趁四下無人對她毛手毛腳和強吻，以權勢逼迫發生關係。

她為此身心出現狀況，須向身心科診所求助，對此表示已經準備好證據，交給律師處理，梁軒安則全盤否認，至於蕭淑慎的反應，梁說老婆相當生氣，「當初她就說要我看清合作的人，結果我不聽勸」。