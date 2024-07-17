「木曜4超玩」團隊只剩他獨撐？邰智源親揭內幕

邰智源出席拒絕菸害活動，擔任戒菸大使。(記者林怡秀／攝影)

網路節目「木曜4超玩」自前製作人陳百祥離職後，粉絲發現除了邰智源，其他班底也跟著陸續消失，憂心團隊已名存實亡，邰智源今出席戒菸活動擔任戒菸大使，被問到其他班底的去留，他大氣表示：「這節目也9年多快10年了，大家有各自的事情要忙很正常。」節目也隨時歡迎大家回來。

「木曜4超玩」班底包括邰智源、KID林柏昇、坤達、泱泱、阿部瑪利亞和溫妮，當紅時期曾連辦2年跨界演唱會，甚至和Lulu黃路梓茵搭檔主持北市府跨年，但自陳百祥離開節目後，班底似乎也跟著分崩離析，粉絲擔心團體會因此解散，邰智源對此表示：「我覺得有觀眾會關心就是好事，代表對這個節目很熱愛，畢竟節目也做了9年多快10年，原來的主持人難免都有其他的發展，不一定能回到直播現場，我們不可能說一定要他們怎麼樣，這也是一個好事，他們如果有機會回來，也是很OK呀！」

邰智源也被問到學霸兒的近況，他說兒子還在等去美國的申請簽證 下來，攻讀碩士學位，「他有確定要念哪一間，但他希望我不要講，因為他希望可以安安靜靜在那邊念書，我也尊重他的意見」，他表示兒子還在思考自己適不適合走學術研究，他也不會干涉，因為這是兒子的人生，他選擇讓兒子自己做主。